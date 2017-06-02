Программа торжеств Дня памяти преподобной Евфросинии Полоцкой

Программа торжеств Дня памяти преподобной Евфросинии Полоцкой

4-5 июня 2017 г., г.Полоцк

Праздничные Богослужения

4 июня, воскресенье

Спасо-Евфросиниевский

монастырь

17.00 — праздничное вечернее Богослужение

22.00 — Начало исповеди.

24.00 — Молебен с акафи­стом прп. Евфросинии

5 июня, понедельник

Спасо-Евфросиниевский

монастырь

5.00 — Часы. 1-я Божественная Литургия (Кресто-Воздвиженский собор)

6.30 — Часы. 2-я Божественная Литургия (Спасо-Преображенский храм)

7.30 — Часы. 3-я Божественная Литургия (Свято-Евфросиниевский храм)

9.45 — Встреча Митрополита Павла. Поздняя Божественная Литургия (Кресто-Воздвиженский собор)

12.30 — Крестный ход

16.45 — Всенощное бдение

Софийский собор

8.30 — Божественная Литургия

Кафедральный собор

Богоявления г.Полоцка

7.30 — Божественная литургия

Приход храма иконы

Божией Матери «Нечаянная

Радость» г.Новополоцка

7.40 — Божественная литургия

5 июня, в День памяти преподобной Евфросинии Полоцкой, состоится большой Крестный ход. Его участниками станут жители Полоцка и гости города. Главный Крестный ход выйдет из Софийского собора и будет двигаться в Спасо-Евфросиниевский монастырь. Во время движения к нему будут присоединяться малые Крестные ходы из храмов Полоцкой епархии.

График начала движения

Крестных ходов:

11.10 — из Софийского собора в Спасо-Евфросиниевский монастырь

9.30 — кафедральный собор Богоявления г.Полоцка

9.30 — храм Покрова Пресвятой Богородицы

9.30 — храм великомученика и целителя Пантелеимона г.Полоцка (микрорайон Новка)

9.30 — храм Рождества Пресвятой Богородицы д.Богатырская Полоцкого района

9.40 — церковь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» г.Новополоцка. Верующие пройдут по Неф­теграду и доедут до Полоцка на автотранспорте

Духовно-просветительские

мероприятия ко Дню памяти

прп. Евфросинии Полоцкой

У памятника преподобной

Евфросинии Полоцкой

10.00 — Содружество творческих идей «Имя святой Евфросинии через столетия храним»

ДК КСК ОАО

«Полоцк-Стекловолокно»

16.00 — Рапсодии искусства «Евфросиния — дочь земли Полоцкой»

Софийский собор

18.00 — Концерт, посвященный Дню памяти преподобной Евфросинии Полоцкой