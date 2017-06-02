Программа торжеств Дня памяти преподобной Евфросинии Полоцкой
Программа торжеств Дня памяти преподобной Евфросинии Полоцкой
4-5 июня 2017 г., г.Полоцк
Праздничные Богослужения
4 июня, воскресенье
Спасо-Евфросиниевский
монастырь
17.00 — праздничное вечернее Богослужение
22.00 — Начало исповеди.
24.00 — Молебен с акафистом прп. Евфросинии
5 июня, понедельник
Спасо-Евфросиниевский
монастырь
5.00 — Часы. 1-я Божественная Литургия (Кресто-Воздвиженский собор)
6.30 — Часы. 2-я Божественная Литургия (Спасо-Преображенский храм)
7.30 — Часы. 3-я Божественная Литургия (Свято-Евфросиниевский храм)
9.45 — Встреча Митрополита Павла. Поздняя Божественная Литургия (Кресто-Воздвиженский собор)
12.30 — Крестный ход
16.45 — Всенощное бдение
Софийский собор
8.30 — Божественная Литургия
Кафедральный собор
Богоявления г.Полоцка
7.30 — Божественная литургия
Приход храма иконы
Божией Матери «Нечаянная
Радость» г.Новополоцка
7.40 — Божественная литургия
5 июня, в День памяти преподобной Евфросинии Полоцкой, состоится большой Крестный ход. Его участниками станут жители Полоцка и гости города. Главный Крестный ход выйдет из Софийского собора и будет двигаться в Спасо-Евфросиниевский монастырь. Во время движения к нему будут присоединяться малые Крестные ходы из храмов Полоцкой епархии.
График начала движения
Крестных ходов:
11.10 — из Софийского собора в Спасо-Евфросиниевский монастырь
9.30 — кафедральный собор Богоявления г.Полоцка
9.30 — храм Покрова Пресвятой Богородицы
9.30 — храм великомученика и целителя Пантелеимона г.Полоцка (микрорайон Новка)
9.30 — храм Рождества Пресвятой Богородицы д.Богатырская Полоцкого района
9.40 — церковь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» г.Новополоцка. Верующие пройдут по Нефтеграду и доедут до Полоцка на автотранспорте
Духовно-просветительские
мероприятия ко Дню памяти
прп. Евфросинии Полоцкой
У памятника преподобной
Евфросинии Полоцкой
10.00 — Содружество творческих идей «Имя святой Евфросинии через столетия храним»
ДК КСК ОАО
«Полоцк-Стекловолокно»
16.00 — Рапсодии искусства «Евфросиния — дочь земли Полоцкой»
Софийский собор
18.00 — Концерт, посвященный Дню памяти преподобной Евфросинии Полоцкой