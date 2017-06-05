Праздник Святой Троицы

Праздник Святой Троицы, называемый также Пятидесятницей, в 2017 году выпадал на минувшее воскресенье. В этот день Православная Церковь вспоминала величайшее событие – сошествие Святого Духа на апостолов в пятидесятый день после Воскресения Христова. Сошествием Святого Духа утвердилась в мире христианская вера и начала свое бытие Церковь Христова.

На десятый день после Вознесения Господня ученики Христовы вместе с Пресвятой Девой Марией находились в Иерусалиме. И внезапно послышался шум, как будто от бурного ветра. Шум этот наполнил дом, где находились апостолы, и одновременно над головами апостолов появилось множество огненных языков, которые стали опускаться на каждого из них. Так совершилось над апостолами крещение Духом Святым и огнем, как было предсказано пророком Иоанном Крестителем. И ученики Христовы, люди малообразованные, вдруг начали говорить на иностранных языках. Знание языков апостолам было даровано для того, чтобы они могли проповедовать Евангелие среди разных народов. В память об этом событии праздник Пятидесятницы называется днем сошествия Святого Духа на апостолов, а так же днем Святой Троицы: в явлении Святого Духа, исшедшего от Бога-Отца по обещанию Бога-Сына, раскрылось таинство единства Святой Троицы.

По Уставу Церкви накануне праздника Святой Троицы совершается особое заупокойное богослужение, а сам поминальный день называется Троицкой вселенской Родительской субботой. Святая Церковь со времён апостольских перед днем Пятидесятницы молится обо всех от века усопших христиан, так как благодать Животворящего Пресвятого Духа спасительно простирается и на живущих, и на умерших. Чтобы помянуть своих почивших родственников в церкви, желательно прийти в храм на богослужение вечером в пятницу, накануне Родительской субботы. Поминовение усопших совершается также утром в субботу за Божественной Литургией. По её окончании служат панихиду.

В понедельник после дня Святой Троицы отмечается праздник в честь Всесвятого, Животворящего и Всесильного Духа. Святой Дух един с Отцом и Сыном. Через Него подается всякая мудрость. Он – источник жизни.

Благодать Божия, которая была дарована ученикам Христовым в виде огненных языков, и ныне подаётся христианам в таинствах Православной Церкви через священнослужителей, которые являются преемниками апостолов. Приняв Крещение, каждый человек в таинстве Миропомазания удостаивается благодати Духа Святого. Исповедь и Причащение, а также богослужения, молитва, пост, дела милосердия и добродетельная жизнь, имеют целью укрепить и усилить в христианине действие благодатных даров, полученных им в таинстве Миропомазания. Благодать Божия обновляет и преображает весь внутренний мир человека.

Протоиерей Александр Шахович,

священнослужитель Полоцкой епархии.