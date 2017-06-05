Будущий мемориал «Урочище «Пески» начинает обретать свои очертания, установлены символическая стена памяти, часовня, фундамент под памятник, часть ограждения.

…В урочище «Пески» тишина. Только слышно, как щебечут птицы, иногда из расположенного совсем рядом монастыря доносится колокольный звон. По ком звонят колокола? 72 года минуло со дня окончания самой кровопролитной войны ХХ века. А души тех, кто остался в этом скорбном месте навсегда, так и не обрели покоя.

Говорят, война заканчивается тогда, когда похоронен последний погибший солдат. Те, чьи безымянные останки лежат в песчаном холме, вряд ли станут последними. Но открытие мемориального комплекса «Урочище «Пески», работа над созданием которого идет уже восьмой год, станет значимым шагом в деле увековечения памяти жертв фашизма – десятков тысяч воинов и мирных жителей – замученных, убитых, умерших от голода и болезней на территории концентрационного лагеря, который в годы Великой Отечественной войны действовал в районе Спасского городка.

Будущий мемориал уже начинает обретать свои очертания, установлены символическая стена памяти, часовня, фундамент под памятник, часть ограждения. Однако предстоит сделать еще многое, а для этого необходимы средства. Они, безусловно, выделяются – Витебским облисполкомом и Полоцким райисполкомом, но учитывая то, что времена сейчас не самые простые, их количество недостаточное. Приняв решение поучаствовать в общем благородном деле, к сбору денег подключился Белорусский фонд мира. На днях в Полоцке побывал председатель правления Фонда, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, заместитель председателя Постоянной комиссии по законодательству Максим Мисько. Вместе с депутатом Палаты представителей, председателем Постоянной комиссии по законодательству Натальей Гуйвик и председателем Полоцкого районного Совета депутатов Иосифом Грибовичем он побывал в урочище «Пески», чтобы лично увидеть сделанное и оценить предстоящий объем работ.

Заинтересованный разговор по этой важной теме продолжился на совещании у председателя Полоцкого райисполкома Николая Шевчука. В нем приняли участие также председатели областного и районного отделений Белорусского фонда мира Татьяна Туманова и Алексей Фомин. Была обозначена предполагаемая дата открытия мемориала: 9 мая 2018 года.

Для того чтобы обеспечить необходимое финансирование и, как следствие, своевременное завершение работ, к сбору средств подключаются различные организации и структуры, включая зарубежные. Максим Мисько проинформировал присутствующих, что в ближайшее время поступят средства, собранные пограничниками. Наталья Гуйвик обратилась с просьбой об участии в сборе средств к Клубу деловых женщин России, у представительниц которого также нашла поддержку. С пониманием восприняли просьбу о содействии в сборе средств и в Общественной палате Союзного государства Беларуси и России. Есть предварительная договоренность о том, что этот вопрос будет рассмотрен на одном из первых ее заседаний. Планируется привлечь к участию также спортивную общественность. Не остаются в стороне и главы конфессий, зарегистрированных в нашей стране, они восприняли создание мемориала как общий межконфессиональный проект. И это не случайно. В урочище «Пески» оборвались жизни представителей многих народов и разных вероисповеданий. Духовенство внесет не только материальную лепту – в день открытия мемориала священнослужители совершат отпевание погибших, согласно традициям своих конфессий.

«Всем миром мы реализуем этот проект, как запланировали», — отметил Николай Шевчук. Подводя итог сказанному, он отметил, что за ходом ведения работ, а также за сроками и качеством их выполнения будет ужесточен контроль. Промежуточные итоги и очередные задачи будут рассматриваться и определяться ежемесячно, во время проведения штабов. Уже ко Дню освобождения Полоцка и Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в «Песках» пройдут мероприятия.

…Прошли десятилетия. Давно уже нет большинства свидетелей, которые могли бы рассказать о трагедии в тихом урочище «Пески». Но случилось так, что для того, чтобы наконец-то привести в порядок место гибели и захоронения десятков тысяч жертв фашизма, время выбрало нас.