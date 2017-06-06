В Полоцком государственном университете обсудили важнейшие вопросы обеспечения информационной безопасности Союзного государства.
Кто владеет информацией, владеет миром. Сегодня это выражение приобретает особый смысл. В век высоких технологий возникла серьезная необходимость уже не столько в получении информации, сколько в ее защите.
Высокий статус
Актуальность данного вопроса подтверждает проведение уже в двадцать второй раз научно-практической конференции «Комплексная защита информации», которая собрала на базе Полоцкого госуниверситета ведущих специалистов и ученых Беларуси и России. В течение четырех дней обсуждались важнейшие вопросы обеспечения информационной безопасности Союзного государства. Организаторы конференции — Парламентское собрание Союза Беларуси и России, Постоянный Комитет Союзного государства, Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь, Полоцкий государственный университет.
В организационный комитет форума вошли также представители ключевых белорусских министерств и ведомств, научных учреждений и предприятий, среди которых силовые структуры (включая Министерство обороны и Министерство внутренних дел), Министерство связи и информатизации.
На открытии конференции со вступительным словом выступил Валерий Гайдукевич, председатель Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по безопасности, обороне и борьбе с преступностью. Были зачитаны приветствия от государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты, заместителя секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Олега Храмова, руководства Министерства связи и информатизации Республики Беларусь, Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь и других должностных лиц.
Лично приветствовали участников конференции председатель Новополоцкого горисполкома Дмитрий Демидов и ректор Полоцкого госуниверситета Дмитрий Лазовский.
Проведение международного форума совпало с днем рождения университета, что придало мероприятию особую торжественность. По решению оргкомитета Полоцкий госуниверситет наряду с заслуженными деятелями Союзного государства в сфере защиты информации отмечен дипломами конференции «За вклад в научную и организационную деятельность в сфере защиты общих информационных ресурсов Союзного государства».
Обмен опытом
На пленарных и секционных заседаниях было заслушано и обсуждено более 70 докладов ученых, специалистов, представителей государственных органов и практических работников в области обеспечения информационной безопасности Союзного государства по широкому спектру научных и практических направлений в области информационной безопасности, в том числе 13 докладов в рамках «Школы молодых ученых», активное участие в которой приняли и представители Полоцкого госуниверситета. Авторы лучших докладов награждены дипломами.
В ходе дискуссий были рассмотрены вопросы противодействия киберпреступности, создания защищенных объектов информационных технологий, технической и криптографической защиты информации, подготовки специалистов в области информационной безопасности, а также нормативно-правовые аспекты обеспечения информационной безопасности Союзного государства.
Участники конференции обменялись опытом исследований, разработки и внедрения теоретических, нормативных, организационно-технических и правовых основ обеспечения информационной безопасности.
— Суть конференции в том, чтобы научные идеи и наработки белорусских и российских ученых в области защиты информации постоянно взаимно обогащались, — считает председатель Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по безопасности, обороне и борьбе с преступностью Валерий Гайдукевич. — Мы должны выработать единые механизмы и подходы к защите информации.
— Символично, что такой представительный форум наш университет принимает в Год науки, — обратил внимание ректор Полоцкого госуниверситета Дмитрий Лазовский. — Данная конференция показывает, что защищать вместе можно не только информацию, но и плодотворно сотрудничать и в других сферах. Для Полоцкого госуниверситета важны крепкие связи с учебными заведениями Российской Федерации. Безусловно, сотрудничество будет продолжаться, чтобы впереди нас ждали достойные результаты.
— Комплексная защита информации — крайне актуальная сегодня тема, — отметил директор НИИ прикладных проблем математики и информатики БГУ, доктор физико-математических наук, член-корреспондент НАН Беларуси Юрий Харин. — Ведь информация в современных условиях — важнейший ресурс любого государства. От уровня ее безопасности зависит очень многое. Более того, эта тема актуальна не только для государственных структур, но и для бизнеса. Все специалисты в настоящее время понимают: на вопросах защиты информации экономить нельзя, так как это может вылиться в существенные потери.