В Полоцком государственном университете обсудили важнейшие вопросы обеспечения информационной безопасности Союзного государства.

Кто владеет информацией, владеет миром. Сегодня это выражение приобретает особый смысл. В век высоких технологий возникла серьезная необходимость уже не столько в получении информации, сколько в ее защите.

Высокий статус

Актуальность данного вопроса подтверждает проведение уже в двадцать второй раз научно-практической конференции «Комплексная защита информации», которая собрала на базе Полоцкого госуниверситета ведущих специалистов и ученых Беларуси и России. В течение четырех дней обсуждались важнейшие вопросы обеспечения информационной безопасности Союзного государства. Организаторы конференции — Парламентское собрание Союза Беларуси и России, Постоянный Комитет Союзного государства, Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь, Полоцкий государственный университет.



В организационный комитет форума во­шли также представители ключевых белорусских министерств и ведомств, научных учреждений и предприятий, среди которых силовые структуры (включая Министерство обороны и Министерство внутренних дел), Министерство связи и информатизации.

На открытии конференции со вступительным словом выступил Валерий Гайдукевич, председатель Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по безопасности, обороне и борьбе с преступностью. Были зачитаны привет­ствия от государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты, заместителя секретаря Совета Безопасности Россий­ской Федерации Олега Храмова, руководства Министерства связи и информатизации Республики Беларусь, Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь и других должностных лиц.

Лично приветствовали участников конференции председатель Новополоцкого горисполкома Дмитрий Демидов и ректор Полоцкого госуниверситета Дмитрий Лазовский.

Проведение международного форума совпало с днем рождения университета, что придало мероприятию особую торжественность. По решению оргкомитета Полоцкий госуниверситет наряду с заслуженными деятелями Союзного государства в сфере защиты информации отмечен дипломами конференции «За вклад в научную и организационную деятельность в сфере защиты общих информационных ресурсов Союзного государства».

Обмен опытом

На пленарных и секционных заседаниях было заслушано и обсуждено более 70 докладов ученых, специалистов, представителей государственных органов и практических работников в области обеспечения информационной безопасности Союзного государства по широкому спектру научных и практических направлений в области информационной безопасности, в том числе 13 докладов в рамках «Школы молодых ученых», активное участие в которой приняли и представители Полоцкого госуниверситета. Авторы лучших докладов награждены дипломами.



В ходе дискуссий были рассмотрены вопросы противодействия киберпреступности, создания защищенных объектов информационных технологий, технической и криптографической защиты информации, подготовки специалистов в области информационной безопасности, а также нормативно-правовые аспекты обеспечения информационной безопасности Союзного государства.



Участники конференции обменялись опытом исследований, разработки и внедрения теоретических, нормативных, организационно-техниче­ских и правовых основ обеспечения информационной безопасности.