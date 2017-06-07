Полоцкие гребцы завоевали золотые медали на Открытом первенстве Витебской области.

Открыли сезон полоцкие мастера гребли на байдарках и каноэ, приняв участие в Открытом первенстве Витебской области. Пятый год Владимир Куц развивает этот вид спорта в нашем городе, но такого успешного выступления его команды еще не было — при 27 комплектах разыгранных медалей на счету полочан 17 золотых наград.

Соревнования проводились для гребцов трех возрастов — юниоров, старших и младших девушек и юношей. У юниоров Антон Лубчёнок, относительно недавно пересевший в каноэ из байдарки, и Валерия Новикова выиграли по три золотые медали. Валерий Перцев и Светлана Коршун также в каноэ трижды становились призерами. На байдарке мастер спорта Мария Коваленко (на фото в центре) выиграла все три своих финальных заезда, Настя Вишневская (на фото справа) на этих же дистанциях завоевала три серебряные медали, каждый раз уступая лишь подруге по команде.

У старших девушек и юношей на байдарке в нашей области не первый год доминируют полоцкие гребцы. На сей раз заезд на 1000 метров выиграла Виктория Бубнова, а Марта Рихтер (на фото слева) была лучшей на дистанциях 200 и 500 метров. Никита Пивоваров получил полный комплект медалей — золотую, серебряную и бронзовую. Виталий Рубо также трижды поднимался на пьедестал почета. В каноэ у старших юношей на счету Никиты Марченко одно «золото» и два «серебра».

В активе у самых младших — три золотых на­грады на байдарке. Таня Смирнова и Артём Юницын выиграли свои заезды на 1000 метров, а Макар Морозов финишировал первым на двухсот­метровке.

Три представителя Полоцка — Светлана Коршун, Лия Борисейко и Никита Лапкович — выполнили на этих соревнованиях норматив кандидата в мастера спорта Республики Беларусь.

Успешному выступлению на главном турнире Витебской области способствовала качественная подготовка: зимой полоцкая дружина смогла дважды выехать на сборы в Новолукомль. Там же одновременно тренировались спортсмены юношеской сборной, и полоцкие гребцы провели с ними конт­рольные заезды. Ярче всех проявила себя Валерия Новикова и получила приглашение на сборы в Минск.

По итогам областного первенства отобраны спортсмены для участия в традиционном республиканском турнире Защитников Брестской крепо­сти. В истории полоцкой гребли еще не было случая, чтобы тренерский состав не стал подсчитывать все завоеванные медали. Около семидесяти процентов разыгранных наград получили полоцкую прописку. Оглушительный успех на областном первенстве не расхолаживает наставника полоцких мастеров гребли — теперь у Владимира Георгиевича новые цели — успехи на республиканских соревнованиях, попадание полочан в сборные страны всех возрастов… И, судя по ежегодному прогрессу юных спортсменов из Полоцка, эти достижения — лишь вопрос времени.

Сергей Римша.