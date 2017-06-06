«Снимаем с женой однокомнатную квартиру по договору найма, имеется регистрация в паспортах. В квартире собственник и его семья не зарегистрированы. Мы должны оплачивать жилищно-­коммунальные услуги полностью или по субсидируемым тарифам?»

«Снимаем с женой однокомнатную квартиру по договору найма, имеется регистрация в паспортах. В квартире собственник и его семья не зарегистрированы. Мы должны оплачивать жилищно-­коммунальные услуги полностью или по субсидируемым тарифам?»

И.С.Сапегин.

Как проинформировала начальник расчетного центра г.Полоцка А.Н.Хамичёнок, согласно п.12 Положения о порядке расчета и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, утвержденного поста­новлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.06.2014 года №571 (в редакции от 23 марта 2016 года, далее — Положение), в случае наличия у плательщика жилищно-коммунальных услуг — гражданина в собственности и (или) во владении и пользовании одного или нескольких жилых помещений (долей в праве общей собственности на жилые помещения) и отсутствия в них (в одном из них) зарегистрированных по месту жительства плательщика жилищно-коммунальных услуг и (или) членов его семьи плата за техническое обслуживание, газо-, электро- и теплоснабжение, горячее водоснабжение вносится плательщиками жилищно-коммунальных услуг по установленным законодательством тарифам (ценам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание таких услуг.

Под плательщиком жилищно-коммунальных услуг понимается собственник жилого и (или) нежилого помещения, наниматель, поднаниматель жилого помещения, арендатор жилого помещения, член организации застройщиков, дольщик, заключивший договор, предусматривающий передачу ему во владение и пользование объекта долевого строитель­ства.

Таким образом, нормами Положения предусмотрен единый подход в начислении платы за жилищно-коммунальные

услуги в отношении всех плательщиков жилищно-коммунальных услуг, к которым относится, в том числе, наниматель жилого помещения.

Согласно п.12 Положения в случае, если гражданин-плательщик жилищно-коммунальных услуг и (или) члены его семьи зарегистрированы в жилом помещении по месту жительства, то начисление платы за техническое обслуживание, горячее водоснабжение,

газо-, электро- и теплоснабжение осуществляется по субсидируемым тарифам для населения.