В Минске открылись 27-я Международная специализированная выставка «Белагро-2017» и Международная специализированная выставка «Белферма-2017», участие в которых принимают специалисты Полоцкой райплем­станции и животноводы двух племенных хозяйств Полоцкого района
06.06.2017   //   Автор:   //   Заботы сельские   //   Нет комментариев   //   33 Views

Сегодня в Минске официально открылись 27-я Международная специализированная выставка «Белагро-2017» и Международная специализированная выставка «Белферма-2017».
Этот аграрный форум традиционно собирает вместе не только белорусских аграриев и работников пищевой и перерабатывающей промышленности, но и их зарубежных коллег и партнеров. Уже не первый год активное участие в работе выставок принимают специалисты Полоцкой райплем­станции и животноводы двух племенных хозяйств Полоцкого района — ОАО «Новые Горяны» и филиала «Весна-энерго» РУП «Витебскэнерго». Буренки из этих хозяйств примут участие в конкурсе на лучшую племенную корову.

Алина Большакова
Автор:

Заведующая отделом сельского хозяйства, спорта и туризма. С профессиональным интересом подходит к спортивным событиям в городе и районе, подробно и обстоятельно рассказывает об успехах полоцких чемпионов на тематической странице «Стадион+». Неравнодушна к темам духовности, нравственности, проблемам людей с ограниченными возможностями. С интересом рассказывает на страницах газеты о тружениках села, ведет рубрику «Весткі з сельсаветаў». Звоните! Телефон 8(0214)42-43-39.

Оставить комментарий