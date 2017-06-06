В Минске открылись 27-я Международная специализированная выставка «Белагро-2017» и Международная специализированная выставка «Белферма-2017», участие в которых принимают специалисты Полоцкой райплем­станции и животноводы двух племенных хозяйств Полоцкого района

Сегодня в Минске официально открылись 27-я Международная специализированная выставка «Белагро-2017» и Международная специализированная выставка «Белферма-2017».

Этот аграрный форум традиционно собирает вместе не только белорусских аграриев и работников пищевой и перерабатывающей промышленности, но и их зарубежных коллег и партнеров. Уже не первый год активное участие в работе выставок принимают специалисты Полоцкой райплем­станции и животноводы двух племенных хозяйств Полоцкого района — ОАО «Новые Горяны» и филиала «Весна-энерго» РУП «Витебскэнерго». Буренки из этих хозяйств примут участие в конкурсе на лучшую племенную корову.