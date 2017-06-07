Первый «ВелоФэст» пройдет на Полотчне 17 июня(+ПОЛОЖЕНИЕ)

Увлекательное мероприятие для любителей велосипедной езды и активного образа жизни готовят организаторы первого на Полотчине «Ве­лоФэста» — ООО «Саммит» и редакция радиопрограммы Европа Плюс Полоцк.

К участию приглашаются команды в составе 7-15 человек, которым предстоит побороться за звание самых творческих и спортивных слушателей. В программе — велопутешествие от площади Свободы до д.Казимирово, где на бывшей территории летнего лагеря «Чайка» пройдет основной конкурс. Участников ждут море позитива, хорошая музыка, отличное настроение, призы и подарки. Спешите подать заявку!

Телефон 41-00-77.