Если уклоняешься от наказания

К лицам, совершившим преступления, применяются такие виды наказания, как общественные работы, штраф, исправительные работы, арест, ограничение свободы, лишение свободы и др. Однако лица, осужденные к наказанию, не связанному с изоляцией от общества, не всегда в полной мере задумываются о возможных последствиях, которые могут наступить в случае уклонения от отбывания назна­ченного судом наказания.

Так, летом 2015 года М. был осужден по ч.3 ст.236 УК Республики Беларусь (приобретение либо сбыт материальных ценно­стей, заведомо добытых преступным путем) к 2 годам лишения свободы со штрафом в размере 300 базовых величин (54 млн неденоминированных рублей). После освобождения из мест лишения свободы М. постоянного места работы не имел, с заявлениями в суд о рассрочке или отсрочке штрафа не обращался, судебным исполнителем дважды предупреждался об уголовной ответственности за уклонение от отбывания наказания в виде штрафа, назначенного приговором суда. При этом, имея разовые заработки, М. добровольные выплаты (даже в минимальных суммах) в счет уплаты штрафа не делал. Итог — еще одна судимость по ст.418 УК (уклонение осужденного от наказания в виде штрафа, назначенного приговором суда, при возможности его уплатить), судом ему назначено наказание в виде ареста сроком на 2 месяца, плюс штраф, который он так и не выплатил.

Летом 2016 года Л. был осужден по ч.3 ст.174 УК Республики Беларусь (уклонение от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей) к наказанию в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком на 1 год. Отбытие данного вида наказания связано с выполнением определенных ограничений, таких как: являться в определенное время на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию (далее — УИИ), не употреблять алкогольные, слабоалкогольные напитки в период отбывания наказания, не покидать в определенное время свое жилище и т.д. Однако Л. периодически нарушал установленные ему ограничения: неоднократно находился в пьяном виде, как по месту жительства, так и в общественных местах, на регистрацию в УИИ не являлся. Несмотря на официальные предупреждения о недопустимости нарушения условий и порядка отбывания наказания, Л. выводов для себя не сделал. В итоге «послужной» список Л. пополнился еще одной судимостью по ст.415 УК (уклонение осужденного от отбывания наказания в виде ограничения свободы) и с учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору Л. было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 2 месяца. Следует отметить, что санкция данной статьи не содержит альтернативных видов наказания и предусматривает только одно наказание — лишение свободы. По­этому, прежде чем совершать те или иные поступки, особенно в период отбывания наказания, стоит подумать о возможных последствиях…

А.Р.Казакевич,

заместитель прокурора

Полоцкого района.