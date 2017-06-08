Депутаты Полоцкого райсовета провели спортивную субботу

Депутат Полоцкого райсовета по Шенягинскому избирательному округу №7, заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма Полоцкого райисполкома Алексей Клинишов сообщил, что спортивное мероприятие «От слов — к делу!», которое состоялось в Полоцке 27 мая, инициировали на одной из сессий народные избранники 27 созыва.

Сказали — и сделали. Создали команду, к которой присоединился депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрей Юницын, и отправились на стадион отдела туризма, краеведения и экскурсий Полоцкого районного центра детей и молодежи, расположенный в «Боровухе-2». Решили провести спортивную субботу на свежем воздухе, своим личным примером продемонстрировать стремление к здоровому образу жизни и в очередной раз убедиться, что занятия физкультурой приносят пользу для здоровья.

Заведующая отделом туризма, краеведения и экскурсий Инга Улосевич встречала гостей как радушная хозяйка. Познавательной была ее информация о работе отдела в разные поры года, актуальным — приглашение вместе с детьми приехать и попробовать свои силы в прохождении дистанции недавно построенного туристического веревочного городка.



Депутаты разделились на команды, чтобы преодолеть туристический маршрут с препят­ствиями, среди которых были навесная переправа, переноска груза, дартс, ходьба на ходулях и другие.

Успешно пройти маршрут могли только дружные и сплоченные участники, в преодолении большинства препятствий важна была вовремя протянутая рука товарища по команде. А также смекалка, физическая сила, сноровка и опыт метания, например, дротиков. Депутаты дружно поддерживали друг друга, болели за общий результат и справились с заданиями успешно.



Время состязаний для всех команд пролетело незаметно. В качестве бонуса всем участникам мероприятия предложили экстремальное испытание: попробовать преодолеть более сложные препятствия на высоте — в веревочном городке. И среди депутатов смельчаков нашлось немало!

Организаторы мероприятия сообщили, что в спартакиаде «От слов — к делу!» победители не определялись, потому что каждый пришедший в тот день на стадион, в первую очередь, победил самого себя. И этого на пути к здоровью — уже немало!