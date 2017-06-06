Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрей Юницын в рамках работы в избирательном округе провел встречу в трудовом коллективе Полоцкого ЗУЭС Витебского филиала РУП «Белтелеком».

Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрей Юницын в рамках работы в избирательном округе провел встречу в трудовом коллективе Полоцкого ЗУЭС Витебского филиала РУП «Белтелеком».

Андрей Юрьевич проинформировал работников предприятия, которые в недавнем прошлом были его коллегами, о депутатской деятельности, рассказал о законопроектах, которые находятся на рассмотрении в Парламенте страны. Особое внимание депутат уделил законодательным актам, которые после их принятия повлияют на некоторые социальные аспекты.



Депутат отметил, что работа над новыми законами или дополнениями и изменениями в действующие законы ведётся с учётом правоприменительной практики. Стремительное развитие общественных и экономических отношений в стране выдвигает новые требования к совершенствованию нормативно-правовых актов. В течение второй сессии в Палате представителей будут рассмотрены более 30 законодательных актов. Наиболее значимые из них: «О защите прав потребителей», «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей», «О государственных закупках товаров (работ, услуг), «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках», «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» и другие.

На встрече активно обсуждались содержание и суть Послания Президента Республики Беларусь к Национальному собранию и белорусскому народу. Одну из приведенных депутатом цитат из выступления Президента страны А.Лукашенко о том, что белорусский народ сегодня мечтает о том, чтобы мирно трудиться, быть свободным, развивать культуру и традиции, а для этого сегодня, в первую очередь, необходимо единство нации, в коллективе связистов приняли с воодушевлением.

По окончании встречи депутат ответил на поступившие вопросы.