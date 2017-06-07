В Полоцком райисполкоме прошло заседание областного организационного комитета по подготовке и проведению Дня белорусской письменности

Во вторник в Полоцком райисполкоме прошло заседание областного организационного комитета по подготовке и проведению Дня белорусской письменности в г.Полоцке.

3 сентября 2017 года. Участие в нем принял помощник президента Республики Беларусь — инспектор по Витебской области Александр Позняк. Заседание провел заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин.

Прежде чем обсудить ход подготовки к мероприятию республиканского уровня, представители областного и районного организационных комитетов посетили ряд городских объектов.

Подробнее читайте в одном из ближайших номеров «Полацкага весніка»