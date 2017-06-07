В Полоцком райисполкоме прошло заседание областного организационного комитета по подготовке и проведению Дня белорусской письменности
07.06.2017   //   Автор:   //   Главное, Дзень беларускага пісьменства   //   Нет комментариев   //   72 Views

Во вторник в Полоцком райисполкоме прошло заседание областного организационного комитета по подготовке и проведению Дня белорусской письменности в г.Полоцке.

3 сентября 2017 года. Участие в нем принял  помощник президента Республики Беларусь — инспектор по Витебской области Александр Позняк.  Заседание провел заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин.

Прежде чем обсудить ход подготовки к мероприятию республиканского уровня, представители областного и районного организационных комитетов посетили ряд городских объектов.

Подробнее читайте в одном из ближайших номеров «Полацкага весніка»

Оксана Шуйская
Автор:

Редактор отдела экономики. Круг профессиональных интересов – новинки производства, новые проекты, события из трудовой жизни коллективов. Готовит спецвыпуски «Энергетик», «УП «Полоцкводоканал», курирует страничку клуба юных журналистов «Городские огни», ведет детскую страничку «Домовёнок». Есть информация? Звоните! Телефон 8(0214)42-44-57.

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