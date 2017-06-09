10 июня более 540 выпускников Полотчины попрощаются с беззаботной юностью — во всех школах страны пройдут выпускные вечера.

Завтра, 10 июня, более 540 выпускников Полотчины попрощаются с беззаботной юностью — во всех школах страны пройдут выпускные вечера.

А уже в понедельник им предстоит первое серьезное испытание — Централизованное тестирование по белорусскому языку.

В этом году в Полоцком госуниверситете зарегистрировано 11010 человеко-тестов, что заметно превышает прошлогоднюю цифру. Специалисты связывают это с тем, что добавилось тестирование по четвертому предмету. В числе лидеров по количеству желающих проверить свои знания — русский язык (2497), математика (1803), белорусский язык (1252), физика (1122) и биология (1040), в аутсайдерах — география (56) и французский язык (29). А на тестирование по испанскому языку желающих не нашлось.

Организаторы тестирования обращают внимание, что в этом году списки абитуриентов составлялись методом случайного выбора. Во избежание путаницы рекомендуется ознакомиться с ними на сайте psu.by, в день проведения теста они будут доступны с 8.00.