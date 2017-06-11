Резчик-раскройщик филиала ОАО «Моготекс» в г.Полоцке Аллы Богумирскойпришла на швейную фабрику 37 лет назад

Как стать счастливым? Как сделать правильный выбор, найти дело по душе, состояться в профессии? Надо слушать свое сердце! Пример замечательной труженицы, резчика-раскройщика филиала ОАО «Моготекс» в г.Полоцке Аллы Богумирской тому подтверждение.

В августе будет 37 лет с тех пор, как юная по­лочанка, выпускница СШ №1, пришла на Полоцкую швейную фабрику. «Закончила десять классов и решила — пойду работать, — вспоминает Алла Эдуардовна. — А фабрика была рядом с домом, большой коллектив, интересная работа, трудиться на предприятии было престижно…».

Ее взяли ученицей в раскройно-подготовительный участок. Со своей наставницей, опытным раскройщиком Ниной Сычовой Алла даже съездила в Минск на слет, приуроченный к профессиональному празднику, где молодежь получала напутствие в профессию.

Молодой работнице было интересно все! За три месяца девушка освоила все операции, и в первый месяц самостоятельной работы за раскройной машиной она уже выполнила план.

Как летели года и десятилетия, Алла Богумирская и не замечала, так была увлечена своей работой. С благодарностью вспоминает коллег, настоящих профессионалов, рядом с которыми делала свои первые шаги трудовой биографии — мастера смены Софью Шевченко, начальника раскройно-подготовительного участка Полину Верстак, и с теплом говорит о своих нынешних непосредственных руководителях — мастере Надежде Борковой, начальнике участка Инне Маркович.

Алла Эдуардовна искренне дорожит своим коллективом и хранит верность профессии, которую так удачно когда-то выбрала. Даже выучившись заочно в техникуме на бухгалтера, она осталась на своем раскройно-подготовительном участке, а в самые непростые для фабрики времена даже и не думала сменить работу.

Конечно, для каждого из нас важны и грамотная организация труда, и его достойная оплата, но не менее ценны поддержка коллег, доброжелательная атмосфера в коллективе и возможность заниматься делом, которое тебе по душе. Все это — слагаемые успешной работы, а еще — позитивного, светлого настроения, которое и поставленные задачи выполнять помогает, и, вообще, делает нашу жизнь радостнее и ярче.

…Поздравляя своих коллег с Днем работников легкой промышленности, Алла Богумирская желает всем здоровья, успехов во всех начинаниях и, конечно, семейного благополучия.

Как супруга и мама сына и дочери — теперь уже взрослых и самостоятельных, она отлично знает: чтобы чувствовать себя счастливым, у самых родных, близких людей тоже должно быть все хорошо.