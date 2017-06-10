Посетителям отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста г.Полоцка предлагают выучить английский

Учиться никогда не поздно — английскому, рукоделию, да и просто жизнелюбию! Все эти уроки — к услугам посетителей отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста г.Полоцка Территориального центра социального обслуживания населения Полоцкого района. В этом им помогают и волонтеры, и одногруппники.

В рамках межведомст­венного взаимодейст­вия с Полоцким гос­университетом студентки Елена Медведева, Алеся Медведева и Алёна Чувилина легко нашли общий язык со своими взрослыми учениками. И этим языком стал английский. «Все старательно занимаются», — подчеркивают девушки. А их подопечные в свою очередь не нахвалятся на учителей: «Объясняют все доходчиво, очень интересно. Учиться никогда не поздно!».

Подтверждает правоту дам-«англичанок» заведующая отделением Ирина Михайлова — как специалист, она знает, что мозг независимо от возраста сохраняет способность узнавать и запоминать новое.

Ученики теперь могут прочитать инструкцию к бытовому прибору, в совершенстве осваивают компьютерные программы и уже не боятся поехать в гости к детям за границу. На открытом уроке «Английское чаепитие» дамы уверенно заявляли по-англий­ски: «Этот чай несладкий». Отличная зарядка для ума!

— Все занятия направлены на сохранение умственного и физического здоровья, социализацию наших посетителей. Изучение иностранного языка способствует профилактике деменции, — отмечает Ирина Михайлова.

От кукол до компьютера

Поначалу освоить компьютер Татьяне Тихоновой казалось невозможным. А теперь она владеет графикой, ведет страничку в «Одноклассниках» и стала волонтером, обучает сверстников компьютерным премудростям. Иногда к внуку Никите за помощью обращается, но в основном сама.

Милейшие сувениры к празд­никам и дням рождения, шутки и общение — это все заслуга Татьяны Даниловны. Такими же веселыми и доброжелательными выглядят и ее произведения, куклы, выполненные в чулочной и лоскутной технике.



— Если есть настроение, и за два дня такую можно сделать. Образ в мыслях есть — твори, воплощай, — рассказывает мастерица. И не только рассказывает, но и показывает на мастер-классах.

Почетный посетитель отделения — ветеран Великой Отечественной войны Виктор Любовицкий. Виктор Казимирович щедро делится любовью к жизни и своим творчеством. Недавно в от­делении работала выставка его живописных работ «Цветы Победы», две картины ветеран преподнес в дар, а теперь передал еще четыре полотна.



Виктор Любовицкий не просто посещает отделение, но и проводит мастер-классы в качестве волонтера. Учит товарищей живописи — и при этом поет! Чем восхищает и вдохновляет каж­дого своего поклонника.

— Очень хорошо в отделении… Еще в шашки играю в мужском клубе «Стратегия». Правда, в основном проигрываю: ребята молодые, лет 60-70, а мне уже 97! — улыбается ветеран. И глаза его становятся молодыми-­молодыми.