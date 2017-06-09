В Полоцке открылась ЗАГОРОДНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ «В царстве Лесовичка».

С 8 по 30 июня 2017 года Лесовичок и его сказочная компания ждут всех желающих в загородной резиденции «В Царстве Лесовичка».

Отдел образования, спорта и туризма Полоцкого райисполкома, Полоцкий районный центр детей и молодежи приглашают всех на встречу с летней сказкой.

В дни школьных каникул Лесовичок и его веселая компания будут встречать полочан и гостей Полотчины в своей загородной резиденции.

Удивительный экологический квест ждет детей и взрослых в таинственном парке, расположенном рядом с резиденцией Лесовичка.

Гости, пришедшим в Царство Лесовичка, пройдут волшебной тропою Берендея, смогут пообщаться с обитателями живого уголка и побывать в контактном зоопарке, увидеть уникальную коллекцию скульптур из лесных корней, поучаствовать в мастер-классах по изготовлению лесных сувениров.

Всех посетителей будет встречать Лесовичок, который расскажет о правилах поведения на природе, угостит ароматным травяным чаем в экобаре «Медуница». На память о встрече каждый завяжет памятную ленточку на Дереве дружбы с природой.

Двери резиденции, которая расположена на базе отдела экологического воспитания Полоцкого районного Центра детей и молодежи по адресу: г.Полоцк, ул.Туснолобовой-Марченко, 2 (парк у Кургана Бессмертия) будут открыты для посетителей ежедневно с 11.00.

Телефон для справок и заказа сказочных квестов организованными экскурсионными группами 8(0214)41-27-23.

Стоимость билета 3 рубля.