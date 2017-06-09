В Полоцком государст­венном медицин­ском колледже имени Геро­я Советского Союза З.М.Туснолобовой-Марчен­ко успешно реализуется проект Белорусского Общества Красного Креста «Вовлечение сообществ в продвижение здорового образа жизни».

В Полоцком государст­венном медицин­ском колледже имени Геро­я Советского Союза З.М.Туснолобовой-Марчен­ко успешно реализуется проект Белорусского Общества Красного Креста при финансовой поддерж­ке Швейцарского Красного Креста «Вовлечение сообществ в продвижение здорового образа жизни».

В первую очередь, он направлен на пропаганду в молодежной среде здорового образа жизни, занятий физкультурой и спортом. В рамках проекта создана и работает инициативная группа «Эверест», а на базе общежития медколледжа открылся тренажерный зал.



Будущие медики не только сами укрепляют свое здоровье и развивают двигательную активность, но и проводят совместные мероприятия с учащимися других колледжей. День здоровья с участием представителей химико-технологического и торгово-технологического колледжей прошел в общежитии медколледжа. Насыщенную программу подготовили преподаватели и будущие медики для гостей.

Их ожидали знакомство с тре­нажерным залом, спортивные соревнования и психологический тренинг. Участникам спортивных соревнований «Колледж — территория здоровья», которые состоялись в тренажерном зале, нужно было пройти 6 «станций здоровья», используя спортивный инвентарь. Ребята разбились на команды в составе 6 человек — двух юношей и 4 девушек.



Пока одна команда выполняла задания, другая наблюдала, а третья участвовала в интересном психологическом тренинге «Поговорим о чувствах» по профилактике депрессии, который подготовила педагог-психолог медколледжа Ольга Михайловна Никвас.

И вот пришло время подвести итоги спортивных состязаний. Судья соревнований, преподаватель медколледжа Антон Николаевич Макаренко сообщил, что по количеству набранных баллов I место заняла команда учащихся медколледжа, II-е — команда торгово-технологического колледжа и III-е — команда химико-технологического колледжа. Поблагодарила ребят и вручила призы — спортивный инвентарь — председатель Полоцкой районной организации Белорусского Общества Красного Креста Светлана Владимировна Нечаева, которая подчеркнула: «Дойти до своей цели вам поможет здоровье, это самое главное. Надеюсь, что инициатива Красного Креста будет иметь продолжение».

Как отметила директор медколледжа Татьяна Ивановна Ефременко, тренажерный зал работает под полную загрузку 5 раз в неделю по графику. Но двигательную активность можно развивать, даже не имея тренажеров, в чем можно было убедиться на этих соревнованиях. Всего лишь выделить помещение, оснастить его спортивным инвентарем. И первый шаг на пути к этому уже сделан.