Итоги месячника Белорусского общества Красного Креста подвела председатель Полоцкой районной организации БОКК Светлана Нечаева

Мир полон перемен и возможностей, он постоянно развивается, и в то же время в нем все чаще происходят разрушительные стихийные бедствия и техногенные катастрофы, возрастают неравенство и насилие, обостряются социальные проблемы, возникают все новые очаги локальных и международных конфликтов, от последствий которых страдают люди. И везде, где это происходит, можно увидеть эмблему Красного Креста, приходящего на помощь.

Ежегодно в мае проходит месячник Белорусского Общества Красного Креста, направленный на распространение идей Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца и пропаганду гуманитарной деятельности БОКК. О проведении месячника и краснокрестовском движении на Полотчине рассказывает председатель Полоцкой районной организации БОКК Светлана Владимировна Нечаева.

— Во время месячника мы провели множество акций и мероприятий. В городском парке культуры и отдыха состоялся праздник «Здоровая семьЯ — здоровый Я», приуроченный к Международному дню семьи, проведена информационно-профилактическая акция в рамках Всемирного дня борьбы с курением. Школы, колледжи, лицеи участвовали в акции «Радуга добрых дел» по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны. В каждой школе города и района у нас есть волонтерские отряды, работающие в данном направлении. Именно с этими ребятами мы провели тренинги, на которых школьники получили навыки правильного реагирования на нестандартные ситуации. Проводил их инструктор, прошедший специальное обучение.

— Одним из основных направлений Белорусского Общества Красного Креста является деятельность Службы сестер милосердия…

— Служба сестер милосердия сегодня востребована и нужна. Сестры милосердия облегчают жизнь в привычных, домашних условиях одиноким и одиноко проживающим гражданам и инвалидам, утратившим способности к самообслуживанию, а также другим категориям лиц, требующим надомного медицинского ухода. Сложно представить их жизнь без помощи сестры милосердия, которая сходит в магазин и аптеку, вымоет и пере­оденет, приготовит, накормит и т.д.

Наряду с медицинскими манипуляциями мы учим своих подопечных и самообслуживанию. Сегодня в Полоцкой районной организации БОКК работают 4 квалифицированных сестры милосердия, которые обслуживают 40 подопечных — это инвалиды I и II групп, с хроническими и онко­забо­леваниями.

— Большую помощь в деятельности организации оказывают волонтеры — неравнодушные люди, которых объединяет желание помочь людям.

— Зачастую людям, которые нуждаются в помощи, необходимо просто немного внимания и тепла, что и могут им дать волонтеры Красного Креста. Таких неравнодушных людей и единомышленников и объединяет наша организация.

Хочу отметить молодое поколение — старшеклассников, учащихся, колледжей, лицеев, которые не понаслышке знают о деятельности волонтера. Сплоченные отряды работают в Полоцком колледже ВГУ им. П.М.Машерова (кураторы — И.Л.Колач, замести­тель директора по воспитательно­й работе, и А.В.Шакаль, социальный педагог), Полоцком медколледже имени Героя Советского Союза З.М.Туснолобо­вой-Марченко (кураторы — И.К.Дубина, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, и О.М.Новик, культ­организатор), филиале БГТУ «Полоцкий государ­ственный лесной колледж» (кура­тор —Н.Н.Лисица, социальный педагог). И огромная в этом заслуга самих педагогов — неравнодушных людей, своим примером направляющих ребят.

— Красный Крест объединяет и тех, кто своим активным участием ведет за собой…

— Сейчас у нас реализуется проект БОКК при финансовой поддержке Швейцарского Красного Креста «Вовлечение сообществ в продвижение здорового образа жизни». Работают три инициативные группы: «Путь к вершине» в Полоцке, «Здоровая Зелёнка» в агрогородке Зелёнка Полоцкого района и «Эверест» в Полоцком медицинском колледже им. Героя Советского Союза З.М. Туснолобовой-Марченко. Они активно занимаются популяризацией здорового образа жизни, проводят мероприятия, мастер-классы, выступают перед коллективами предприятий и организаций города и района. Участники групп постоянно делятся опытом с другими аналогичными группами из разных городов нашей республики, проходят обучение в Минске.

Послужить немощному, сострадать больному, накормить голодного, обнадежить несчастного — вот неполный перечень тех дел, которым ежедневно посвящают себя работники и волонтеры Полоцкой районной организации БОКК. Хочется выразить огромную благодарность за понимание и поддержку нашей организации заместителю председателя Полоцкого райисполкома П.М.Петкевичу, главному врачу Полоцкой ЦГБ А.В.Гудкову, начальнику отдела образования, спорта и туризма Полоцкого райисполкома И.А.Дроздовой, начальнику управления по труду, занятости и социальной защите Полоцкого райисполкома С.Н. Касьяновой. А также — первичным организациям Красного Креста Полоцкой ЦГБ, учебных заведений города и района, Полоцкого молочного комбината, Полоцкого хлебозавода, Зелёнковского сельсовета, трудовому коллективу Полоцких электросетей, всем неравнодушным людям, которые помогают в гуманитарной деятельности Красного Креста.

Вокруг нас много людей, которые нуждаются в помощи и поддержке, и мы стараемся увидеть их и помочь. Творить добро — великое дело и благо, которым обладает человек. Сча­стлив тот, кто умеет отдавать и быть бескорыстным.

Просим вас, уважаемые жители города и района, внести свой вклад в дело благотворительности и сделать свои пожертвования либо в денежной, либо в натуральной формах, которые пойдут на поддержку нуждающихся в помощи граждан.

Благотворительные средства вы можете перечислить на расчетный счет: в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Витебской обл., р/с 3015411042196, код банка 739, УНП 300201908 с пометкой «Благотворительные пожертвования для Полоцкой РО БОКК».

Пожертвования в натуральной форме (одежда, обувь, средства гигиены, канцелярские принадлежно­сти и др.) можно передать по адресу: г.Полоцк, ул.Нижне-Покровская, д.39. Телефон для справок

42-24-51.