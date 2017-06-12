По инициативе полочан 10 июня состоялся VI международный чемпионат по косьбе «Жилинские сенокосы» (ФОТО И ВИДЕО)

VI международный чемпионат по косьбе «Жилинские сенокосы», организатором которого выступает полоцкая холдинговая компания «Викинг», состоялся в прошедшую субботу, 10 июня, в деревне Жилинские Поставского района Витебской области.



Посоперничать в соревнованиях по традиционной народной косьбе и скоростной косьбе приехали более тридцати участников, в их числе – гости из Китая.

В этом году к спортивной косьбе, являющейся довольно новым массовым видом спорта и одной из национальных трудовых традиций, активно приобщилась молодежь.

Например, свою сноровку на луговой дистанции нынче продемонстрировали представители Новополоцкого государственного училища олимпийского резерва. Честь коллектива ООО «Викинг» с косой в руках защищал водитель Михаил Лях.



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