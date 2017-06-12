По инициативе полочан 10 июня состоялся VI международный чемпионат по косьбе «Жилинские сенокосы» (ФОТО И ВИДЕО)
12.06.2017   //   Автор:   //   Общество   //   Нет комментариев   //   56 Views

VI международный чемпионат по косьбе «Жилинские сенокосы», организатором которого выступает полоцкая холдинговая компания «Викинг», состоялся в прошедшую субботу, 10 июня, в деревне Жилинские Поставского района Витебской области.

Посоперничать в соревнованиях по традиционной народной косьбе и скоростной косьбе приехали более тридцати участников, в их числе – гости из Китая.
В этом году к спортивной косьбе, являющейся довольно новым массовым видом спорта и одной из национальных трудовых традиций, активно приобщилась молодежь.

Например, свою сноровку на луговой дистанции нынче продемонстрировали представители Новополоцкого государственного училища олимпийского резерва. Честь коллектива ООО «Викинг» с косой в руках защищал водитель Михаил Лях.

Подробнее в одном из ближайших номеров «Полацкага весніка»

Оксана Шуйская
Автор:

Редактор отдела экономики. Круг профессиональных интересов – новинки производства, новые проекты, события из трудовой жизни коллективов. Готовит спецвыпуски «Энергетик», «УП «Полоцкводоканал», курирует страничку клуба юных журналистов «Городские огни», ведет детскую страничку «Домовёнок». Есть информация? Звоните! Телефон 8(0214)42-44-57.

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