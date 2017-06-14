ОАО «Полоцк-Стекловолокно» открыло фирменный магазин №1

У большинства крупных предприятий есть объекты фирменной торговли, где они реализуют продукцию собст­венного производ­ства. Открытое акционерное общество «Полоцк-Стекловолокно» — в их числе. Фирменный магазин №1 открыт по адресу: г.Полоцк, ул.Строительная, 30, неподалеку от конечной остановки автобусов №№ 9, 23 и 24. И все желающие могут приобрести здесь товары производства «Полоцк-Стекловолокно» — для строительства, ремонта и отделки, для дома и дачи, для активного отдыха и здорового образа жизни.

Накануне Дня химика в Открытом акционерном обществе «Полоцк-Стекловолокно» состоялось важное для предприятия событие: в торжественной обстановке, с добрыми напутствиями, был открыт фирменный магазин №1 — для заводчан, для жителей и гостей города.

Отличного настроения в канун профессионального праздника добавил коллегам музыкальный подарок от хорошо известного не только заводчанам, но и многим горожанам вокалиста Александра Мисевича. Но и на этом приятные сюрпризы не закончились: оказывается, первых покупателей в магазине ждали приятные сюрпризы!



Обращаясь к участникам мероприятия, генеральный директор Открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» Андрей Бунаков отметил, что фирменный торговый объект будет совершенствоваться и по­служит развитию предприятия по продвижению товаров и мелким оптом, и в розницу. Работники смогут приобретать здесь товары и в счет заработной платы, а администрацией рассматривается возможность разработки положения о продаже определенных товаров в рассрочку.

«Открытие магазина — это еще один наш шаг к развитию инфраструктуры реализации товаров, — подчеркнул Андрей Николаевич. — Позд­равляю всех с этим приятным событием. Со временем, уверен, магазин займет достойную нишу в своей сфере». Пожелав торговому объекту прибыльной работы, руководитель предложил покупателям оценить магазин, сделать покупки, а также — высказывать свои предложения по улучшению его работы. Перерезав под аплодисменты присутствующих красную ленточку, генеральный директор Андрей Бунаков и начальник цеха №910 Нина Исаченко пригласили всех в магазин.



В торговом зале сразу стало многолюдно. Все с интересом знакомились с ассортиментом товаров, среди которых были

изделия из стеклопластика, стеклянные и базальтовые сетки, стеклянная и ровинговая ткань, конструкционные стекломаты, иглопробивное полотно, удочки, палки для скандинав­ской ходьбы, другая продукция завода, а также сопутствующие товары. И торг пошел! Тут же первым покупателям Нина Исаченко вручала подарки. А самую первую покупку — лодку! — в фирменном магазине Открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» совершил минчанин Александр Потупчик, который пояснил, что сделать это приобретение планировал давно. И примечательно, что такое намерение было реали­зовано в особенный для предприятия день!

…Так, продукция производ­ства Открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» стала еще ближе к своему покупателю. Пожелаем новому фирменному магазину процветания на благо предприятия и нашего города.