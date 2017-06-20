24 июня на берегу живописного озера Белое в д.Азино Полоцкого района пройдет праздник «Звени, волна озерная!»
«Звени, волна озерная!» —традиционный районный праздник летнего отдыха у воды для всей семьи.
Все желающие соберутся на берегу живописного озера Белое в д.Азино Полоцкого района.
К услугам отдыхающих обустроенный пляж, лодки, катамараны, кафе, зона отдыха, где можно пожарить шашлыки.
В программе праздника — конкурс по созданию песчаной скульптуры, флешмоб «Мы — за ЗОЖ!», квесты, концерт, дискотека, Арт-базар, аквагрим, конкурсы на воде, водный футбол, пляжный волейбол.
Во время акции «Мы — за чистый берег и водоем!» полоцкие спасатели проведут обучающий мастер-класс по правилам поведения на воде.
Гости праздника станут участниками шуточного батла «БИТВА СТИХИЙ».
Кульминация программы — «Большая водная битва». Главная задача команд-участниц — вылить на «противников» как можно больше воды. С собой нужно приносить бутылки и ведра, водные пистолеты, кружки, чайники и т.д.
Организаторы рекомендуют отдыхающим внимательно смотреть за вещами. Также отдыхающие сами несут ответственность за безопасность несовершеннолетних детей.
Приезжайте в субботу, 24 июня, в д.Азино на праздник и оцените возможности отдыха на природе у воды.
Начало праздника в 12.00.
Вход свободный.