24 июня на берегу живописного озера Белое в д.Азино Полоцкого района пройдет праздник «Звени, волна озерная!»

«Звени, волна озерная!» —традиционный районный праздник летнего отдыха у воды для всей семьи.

Все желающие соберутся на берегу живописного озера Белое в д.Азино Полоцкого района.

К услугам отдыхающих обустроенный пляж, лодки, катамараны, кафе, зона отдыха, где можно пожарить ша­шлыки.

В программе праздника — конкурс по созданию песчаной скульптуры, флешмоб «Мы — за ЗОЖ!», квесты, концерт, дискотека, Арт-базар, аквагрим, конкурсы на воде, водный футбол, пляжный волейбол.

Во время акции «Мы — за чистый берег и водоем!» полоцкие спасатели проведут обучающий мастер-класс по правилам поведения на воде.

Гости праздника станут участниками шуточного батла «БИТВА СТИХИЙ».

Кульминация программы — «Большая водная битва». Главная задача команд-уча­стниц — вылить на «противников» как можно больше воды. С собой нужно приносить бу­тылки и ведра, водные пистолеты, кружки, чайники и т.д.

Организаторы рекомендуют отдыхающим внимательно смотреть за вещами. Также отдыхающие сами несут ответ­ственность за безопасность несовершеннолетних детей.

Приезжайте в субботу, 24 июня, в д.Азино на празд­ник и оцените возможности отдыха на природе у воды.

Начало праздника в 12.00.

Вход свободный.