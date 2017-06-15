24 июня Полоцк отметит День молодежи.
15.06.2017   //   Автор:   //   Молодежь, Полоцк - молодежная столица-2017   //   Нет комментариев   //   45 Views

Ко Дню молодежи, который празднуется 25 июня, осталось совсем немного времени. Поэтому подготовка к самых интересных и креативных мероприятий в самом разгаре!
Планируется, что масштабное молодежный праздник с такой прекрасной поводу состоится в субботу, 24 июня, на площади Свободы и начнется в 15.00. Его участников ждут фестиваль здоровья, интересные конкурсы и игры, мастер-классы, дискотека от победителей проекта «Битва DJ» и много других ярких моментов. Не пропустите!

Оксана Шуйская
Автор:

Редактор отдела экономики. Круг профессиональных интересов – новинки производства, новые проекты, события из трудовой жизни коллективов. Готовит спецвыпуски «Энергетик», «УП «Полоцкводоканал», курирует страничку клуба юных журналистов «Городские огни», ведет детскую страничку «Домовёнок». Есть информация? Звоните! Телефон 8(0214)42-44-57.

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