24 июня Полоцк отметит День молодежи.

Ко Дню молодежи, который празднуется 25 июня, осталось совсем немного времени. Поэтому подготовка к самых интересных и креативных мероприятий в самом разгаре!

Планируется, что масштабное молодежный праздник с такой прекрасной поводу состоится в субботу, 24 июня, на площади Свободы и начнется в 15.00. Его участников ждут фестиваль здоровья, интересные конкурсы и игры, мастер-классы, дискотека от победителей проекта «Битва DJ» и много других ярких моментов. Не пропустите!