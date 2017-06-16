23 июня с 15.00 да 18.00 в магазине «Дионис-11» по ул.Октя­брь­ской, 42 редакция газеты «Полацкі веснік» ждет всех на День подписчика

Редакция газеты «Полацкі веснік» так же, как и вы, уважаемые читатели, отдает предпочтение родной торговой сети «Дионис». И вместе мы создаем для вас праздник. Ведь для этого нужно не так уж много: встреча добрых друзей, приятное общение, сладкое угощение и фото на память.

Все это — 23 июня с 15.00 до 18.00 в магазине «Дионис-11» по ул.Октя­брь­ской, 42, что в районе железнодорожного вокзала.

Во время Дня подписчика 23 июня вы сможете совместить приятное… с приятным!

Придя в любимый магазин, здесь же оформите подписку на нашу полоцкую газету — ведь вместе с редакцией в пятницу будут работать и полоцкие почтовики.

А те, кто подпишется на «Полацкі веснік», станут участниками беспроигрышной лотереи (сладкие сюрпризы от «Дионис» гарантированы!). Приглашаем также сфотографироваться в фотозоне и принять участие в нашем опросе «Почему вы выбираете «Дионис»?

Во время Дня подписчика среди сотрудников магазина мы будем проводить акцию «Улыбка дня».

Победитель онлайн-голосования станет героем публикации в нашей газете.Встретимся в «Дионисе»!