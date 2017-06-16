Поздравление председателя Полоцкого райисполкома Николая Шевчука и председателя Полоцкого райсовета депутатов Иосифа Грибовича с Днем медицинских работников

Уважаемые

работники и ветераны сферы здравоохранения!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днем медицинских работников!

Профессиональный пра­здник — еще один повод по­благодарить вас за мило­сердие, сострадание, за тысячи спасенных жизней и сказать, что ваша профессия — это пример высокого служения во имя и на благо человека.

Во все времена ваша профессия была и остается одной из самых уважаемых — людям в белых халатах доверяют самое дорогое — здоровье и жизнь. Медицина — это призвание, требующее колоссальной ответственности и гуманизма. Ведь в неустанной борьбе за жизнь и здоровье не обойтись без лучших человеческих качеств, таких как душевная щедрость, человеколюбие, доброта и чуткость.

Особая благодарность —ветеранам сферы здравоохранения Полотчины, передающим свое бесценное мастерство и опыт молодым специалистам.

Накануне профессионального праздника примите благодарность за высокий профессионализм и верность Клятве Гиппократа. Желаем вам счастья и любви, достатка и благополучия, успехов в вашем благородном деле, радости в жизни, мира в доме и, конечно, здоровья, которое вы сами да­рите людям.

Николай ШЕВЧУК,

председатель

Полоцкого райисполкома, член Совета Республики

Национального собрания

Республики Беларусь.

Иосиф ГРИБОВИЧ,

председатель Полоцкого

райсовета депутатов.