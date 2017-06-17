Фельдшерско-акушерский пункт агрогородке Гомель Полоцкого района отметил новоселье

В помещении, сияющем новизной, еще пахнет свежей краской, а из окон открывается изумительный вид на большое озеро… Первым делом приходят мысли об отдыхе. Однако повод для визита в обновленный Гомельский фельдшерско-акушерский пункт был абсолютно рабочим, хотя и приятным: завершение ремонтных работ и новоселье.

Еще недавно ФАП размещался в старом деревянном здании. Условия для работы медиков были не самыми лучшими, поэтому администрация Центральной городской больницы, подобрав подходящее помещение на первом этаже Сельского дома культуры и, согласовав этот шаг с местной властью, поставила задачу стройгруппе в трехнедельный срок провести ремонт. Задачу выполнили, даже досрочно, и на радость сельчанам учреждение здравоохранения начало вести прием пациентов на новом месте.

Почетное право перерезать символическую красную ленточку на входе было предоставлено главному врачу Полоцкой центральной городской больницы Александру Гудкову и заведующей ФАПом Анне Пугачёвой. Александр Васильевич подчеркнул, что сущест­венное улучшение условий для оказания медицинской помощи на селе является вкладом в дело решения проблемы демографиче­ской безопасности.

Представители руководства ЦГБ — заместители главного врача Светлана Одинцова, Олег Борисов и Ирина Левит — отмечали, что по комфорту отныне Гомельский ФАП не уступает, а в чем-то даже превосходит город­ские медучреждения. Участие в открытии приняла также председатель Гомельского сельисполкома Наталья Архарова. Поблагодарив гостей за заботу о сельчанах, она отметила, что жители деревень очень довольны и гордятся тем, что их ФАП отныне будет одним из лучших в Полоцком районе.



Опытный фельдшер Анна Пугачёва, отработавшая на Гомельском ФАПе без малого четверть века, призналась, что о лучшем подарке к профессиональному празднику и не мечтала. Отныне для 500 сельчан, проживающих в зоне ее обслуживания, визит к медикам будет не только комфортным, но и приятным: все удобно, продуманно и красиво. Здесь же можно приобрести необходимые лекар­ства. А тех, кто сам не в состоянии прийти на прием, посетят на дому, оказав необходимую помощь.

…На селе информация распространяется очень быстро. Узнав о добрых переменах, жители окрест­ных деревень не преминули заглянуть в помещение обновленного ФАПа. Не на прием, а, как сами с улыбкой говорили, на «экскурсию». Оценили все по достоинству, порадовались и от души высказали медикам благодарность за заботу.