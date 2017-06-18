Фельдшер Оксана Григорьева уже 20 лет трудится на Тросницком ФАПе

Сельский старейшина — человек уважаемый и авторитетный, поэтому когда в редакцию обратилась Ольга Васильевна Маркина из деревни Слобода с просьбой от имени сельчан поблагодарить фельдшера Оксану Григорьеву, мы почти сразу засобирались в дорогу. Авторитет у сельских жителей завоевать непросто: человека здесь ценят по его делам, значит — трудом своим такое отношение заслужила!

С Оксаной Антоновной (на фото) мы встретились в помещении Тросницкого фельдшерско-акушерского пункта. Нам повезло: в очереди на прием никого не было, так что время нам уделить она смогла, хотя не так уж много — в плане у нее был забор анализов крови на дому у сельчан преклонного возраста, которые до ФАПа сами дойти не могут.

Кстати, при необходимости им сделают и кардиограмму, и нужные инъекции, без медицинской помощи не останется никто, и это при том, что в поле зрения медицинского работника 1050 жителей сельсовета, проживающих в 12 деревнях, до самой дальней из которых 15 километров.

Фельдшера Оксану Григорьеву местные жители называют «наш доктор». И это вполне справедливо.

Прием больных всех возрастов, первичная диагностика, посещения на дому, лечебная, профилактическая и патронажная работа — все это входит в круг ее обязанностей, и все она делает очень ответственно и добросовестно. В сложных случаях направляет пациентов к специалистам узкого профиля, привлекает на помощь врача-терапевта Екатерину Андреевну Герасимову, и вместе они находят нужное решение.

В рамках диспансеризации фельдшер проводит и выездные приемы сельчан. Вовремя заметить проблему, вовремя оказать помощь — вот цель ее ежедневного труда, от которого зависят здоровье и жизнь человека.

В нынешнем году Оксана Антоновна отметит 20-летие трудовой деятельности на Тросницком ФАПе. За это время уже вы­росло новое поколение, она с улыбкой говорит: «Помню, как забирала из роддома мамочку с малышкой, а недавно она уже сама стала мамой, слежу за здоровьем ее близнецов». В прошлом году на участке родились 13 деток, в этом — пока трое, и все они, как и будущие мамы, — в поле ее зрения и заботы.

«Самое большое удовлетворение от работы получаю, когда человек мне доверяет, когда выполняет назначения, прислушивается к советам», — отмечает она, добавляя, что успех в противостоянии с болезнью возможен только тогда, когда медицинский работник и пациент объединяют усилия.

Оксана Григорьева признается, что она счастливый человек. С радостью идет на работу, с радостью возвращается домой, где в семье находит понимание и поддерж­ку. Муж Юрий — ее надежная опора, а дети — большая гордость. Дочь Наталья — студентка 5-го курса Витебского медицинского университета, сын Илья — курсант Военной академии.

…Она идет по жизни с позитивом, вкладывая во все дела, за которые берется, старание и душу, достойно продолжает традиции земских врачей. И это по достоинству ценят жители Полотчины, которые в канун профессионального праздника адресуют ей самые теплые слова искренней признательности.