17 июня Бонстики приедут в Полоцк на космическом Бонстик-шаттле.

Дождались! Бонстики с нашумевшей программой едут в Полоцк

Бонстики вернулись. 15 мая в торговой сети «Евроопт» стартовала акция, которая буквально свела с ума белорусов и на которой залипла вся страна.

Новая коллекция игрушек-липучек поступила во все магазины «Евроопт», а также в интернет-гипермаркеты «Е-доставка» и «ГиперМолл». Она состоит из 24 героев, среди которых есть и необычные – светящиеся в темноте Бонстики. Для коллекционирования разработаны специальные альбомы: три модели в виде главных героев и одна – особенная – в виде звездолета.

Если история первых Бонстиков строилась на том, что герои прилетели в Беларусь с планеты Бонитрон-24, чтобы познакомиться и поиграть с белорусскими детьми, то вторые Бонстики – герои постарше, школьники, которые учат маленьких белорусов тому, как интересно и с пользой проводить летние каникулы. Кроме того, в концепцию новых Бонстиков интегрирован и образовательный элемент – через магические представления, фокусы и перевоплощения Бонстики объясняют детям, что учеба может быть увлекательной и интересной.

Также Бонстики становятся частью социальных проектов, в которых они учат детей важным вещам – например, занятиям спортом. Так, в пяти городах страны с успехом прошли увлекательные Бон-зарядки – спортивные мероприятия, в которых Бонстики под руководством тренера учили детей делать зарядку по утрам.

Также по многочисленным просьбам детей и родителей торговая сеть «Евроопт» значительно расширила ассортимент брендированных товаров. С изображением Бонстиков теперь можно приобрести мягкие игрушки, одежду, пижамы, головные уборы, постельное белье, полотенца, обувь, столовые принадлежности, блокноты, ручки, фломастеры и многое другое. Всего более 100 разновидностей.

Условия акции «Бонстики-2» остались прежними. Чтобы получить одну игрушку, необходимо совершить покупки на сумму от 15 рублей. За каждые 15 рублей в чеке (без учета алкоголя и табака) и при наличии дисконтной карты «Е-Плюс» выдаётся одна игрушка. Если к этому же чеку добавить «бон-товары», то можно получить еще несколько игрушек дополнительно. А чтобы не растерять коллекцию Бонстиков, рекомендуется собирать их в специальный альбом.

Настоящие Бонстики прошли официальную сертификацию в Беларуси и их отличить легко: на ножке каждой игрушки нанесена надпись Bonsticks 2. Все Бонстики представлены эксклюзивно только в магазинах «Евроопт», «Е-доставка» и «ГиперМолл». А по многочисленным просьбам детей и взрослых акция с Бонстиками продлена до 25 июня включительно. И теперь у каждого появилось ещё больше шансов собрать всю коллекцию.

Подробнее с правилами акции можно ознакомиться здесь.

Тур Бонстиков по стране

Чтобы познакомиться с белорусскими детьми поближе, Бонстики гастролируют по стране. Узнать расписание можно на официальных страницах Бонстиков в социальных сетях: ВКонтакте, Facebook, Instagram и на сайте www.bonsticks.by.

Именно там появляется вся самая свежая и актуальная информация о деятельности забавных пришельцев. В планах Бонстиков посетить как можно больше городов. Они подготовили для детей и их родителей яркие представления: театральные постановки, химические шоу, волшебные перевоплощения.

Отдельного внимания заслуживает транспорт, на котором гастролируют полюбившиеся герои – Бонстик-шаттл. Он не оставит равнодушным никого и станет прекрасным сюжетом для фото. Все, что связано с Бонстиками, можно увидеть в социальных сетях по хэштегам #бонстики и #залипнутвсе.

Гастроли Бонстиков в Полоцке 17 июня

Полоцк станет одним из городов, который посетят старшие Бонстики со своим Бонстик-туром. 17 июня Бонстики приедут в Полоцк на космическом Бонстик-шаттле. В субботу в 14:00 в Городском парке культуры и отдыха детей и их родителей ожидает яркое шоу, обучающие игры и эксперименты. В программе – конкурсы, подарки, игры, фото и много веселья!