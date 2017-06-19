Полоцкая команда заняла призовые места в областном туристическом слете молодежи, посвященном Году науки.
19.06.2017   //   Автор:   //   2017 год - Год науки, Молодежь, Полоцк - молодежная столица-2017, Спорт   //   Нет комментариев   //   66 Views

 Областной туристский слет молодежи, посвященный Году науки собрал  на берегу озера Плисса в Глубокском районе  команды со всех уголков Витебской области.
На протяжении трех дней 16-18 июня  молодые, спортивные и активные ребята демонстрировали ловкость, сноровку, силу, выносливость, смекалку и знания. 

Спортивная программа включала соревнования по туристско-прикладному многоборью в техниках горно-пешеходного, велосипедного и водного туризма, эстафету с ориентированием на местности. Нужно было продемонстрировать умения по вязанию узлов, подъему и спуску на веревке, организации бивака, переправе вброд, оказанию первой доврачебной помощи и прочие навыки.

В конкурсной программе в большей степени проявила себя научная тематика. Команды представили свои визитки на тему «Наука — экономика», стенгазеты, навыки туристского быта, поучаствовали в краеведческой викторине «Вытокі зямлі беларускай», посвященной знаковым событиям в жизни известных людей и организаций области.

Полоцкая команда заняла второе призовое место в краеведческой викторине и  эстафете по спортивному ориентированию.

А в общекомандном зачете полочане оказались на 6 месте.

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Фото Натальи Слепцовой

«Полацкі веснік»
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