Областной туристский слет молодежи, посвященный Году науки собрал на берегу озера Плисса в Глубокском районе команды со всех уголков Витебской области.

На протяжении трех дней 16-18 июня молодые, спортивные и активные ребята демонстрировали ловкость, сноровку, силу, выносливость, смекалку и знания.

Спортивная программа включала соревнования по туристско-прикладному многоборью в техниках горно-пешеходного, велосипедного и водного туризма, эстафету с ориентированием на местности. Нужно было продемонстрировать умения по вязанию узлов, подъему и спуску на веревке, организации бивака, переправе вброд, оказанию первой доврачебной помощи и прочие навыки.

В конкурсной программе в большей степени проявила себя научная тематика. Команды представили свои визитки на тему «Наука — экономика», стенгазеты, навыки туристского быта, поучаствовали в краеведческой викторине «Вытокі зямлі беларускай», посвященной знаковым событиям в жизни известных людей и организаций области.

Полоцкая команда заняла второе призовое место в краеведческой викторине и эстафете по спортивному ориентированию.

А в общекомандном зачете полочане оказались на 6 месте.