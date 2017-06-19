Если на полставки

О.С.Стукова спрашивала: «Могу ли я работать на пол­ставки на основном месте работы, находясь в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет? Нужно ли мне прерывать отпуск по уходу за ребенком? Как мне будет выплачиваться пособие на ребенка? Засчитается ли время работы на полставки для трудового отпуска?».

На вопросы отвечает заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Полоцкого райисполкома Н.А.Атрахимович:

– В соответствии с частью 9 статьи 185 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее — ТК Республики Беларусь) лицо, оформившее отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, имеет право в период этого отпуска работать по основному (по другой профессии, должности) или другому месту работы на условиях неполного рабочего времени (не более половины месячной нормы рабочего времени). Такая работа будет являться внутренним (если работник работает по основному месту работы, но по другой профессии, должно­сти) или внешним (если работает по другому месту работы) совместительством. Трудовой отпуск будет предоставляться по месту работы, являющемуся совместительством.

Если работник выходит на работу по своей профессии, должности по заключенному до ухода в отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет трудовому договору (контракту) по основному месту работы (даже на условиях неполного рабочего времени), отпуск по уходу за ребенком прерывается, работник считается вышедшим из отпуска. Период его работы на условиях неполного рабочего времени будет включаться в рабочий год для предоставления отпуска.

Пособие по уходу за ребенком в возрасте до трех лет выплачивается в полном объеме, если работник будет работать по трудовому договору (контракту) на условиях неполного рабочего времени (не более половины месячной нормы рабочего времени).