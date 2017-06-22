Работа в выходные дни
И.В.Зинкевич интересовалась: «Имеет ли право начальник в устной форме обязать выйти на работу в выходной день и без согласия
работников?».
На вопросы отвечает заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Полоцкого райисполкома Н.А.Атрахимович:
– В соответствии со статьей 143 ТК Республики Беларусь наниматель вправе привлекать работника к работе в его выходной день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка или графиком работ (сменности), без согласия работника в следующих исключительных случаях для:
1) предотвращения катастрофы, производственной аварии, выполнения работ, необходимых для немедленного устранения их последствий или последствий стихийного бедствия;
2) предотвращения несчастных случаев;
3) устранения случайных или неожиданных обстоятельств, которые могут нарушить или нарушили нормальное функционирование водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи;
4) оказания медицинским персоналом экстренной медицинской помощи.
Привлечение к работе в выходной день в данных случаях оформляется приказом (распоряжением) нанимателя. При этом следует учитывать, что некоторые категории работников не могут привлекаться к
работе в выходные дни. К ним относятся: работники в возрасте до 18 лет, беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х лет. Женщины, имеющие детей в возрасте от трех до 14 лет (детей-инвалидов — до 18 лет), могут привлекаться к работе в выходные дни только с их письменного согласия. Инвалиды могут привлекаться к работе в выходные дни лишь с их согласия и при условии, если такая работа им не запрещена в соответствии с медицинским заключением.