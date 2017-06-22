Работа в выходные дни

И.В.Зинкевич интересовалась: «Имеет ли право начальник в устной форме обязать выйти на работу в выходной день и без согласия

работников?».

На вопросы отвечает заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Полоцкого райисполкома Н.А.Атрахимович:

– В соответствии со статьей 143 ТК Республики Беларусь наниматель вправе привлекать работника к работе в его выходной день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка или графиком работ (сменно­сти), без согласия работника в следующих исключительных случаях для:

1) предотвращения ката­строфы, производственной аварии, выполнения работ, необходимых для немедленного устранения их последствий или последствий стихийного бед­ствия;

2) предотвращения несча­стных случаев;

3) устранения случайных или неожиданных обстоятельств, которые могут нарушить или нарушили нормальное функци­онирование водоснабжения, газоснабжения, отопления, осве­щения, канализации, транспорта, связи;

4) оказания медицинским персоналом экстренной медицинской помощи.

Привлечение к работе в выходной день в данных случаях оформляется приказом (распоряжением) нанимателя. При этом следует учитывать, что некоторые категории работников не могут привлекаться к

работе в выходные дни. К ним относятся: работники в возрасте до 18 лет, беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х лет. Женщины, имеющие детей в возрасте от трех до 14 лет (детей-­инвалидов — до 18 лет), могут привлекаться к работе в выходные дни только с их письменного согласия. Инвалиды могут привлекаться к работе в выходные дни лишь с их согласия и при условии, если такая работа им не запрещена в соответствии с медицинским за­ключением.