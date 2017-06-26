Декретный отпуск засчитается

А.Г.Чиведаева: «Учусь за счет средств бюджета и попадаю под распреде­ление. Если на момент трудоустройства буду находиться в декретном отпуске полтора года, войдет ли это время в отработку? Смогу ли я уволиться после того, как закончится декретный?».

На вопросы отвечает заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Полоцкого райисполкома Н.А.Атрахимович:

– Согласно статье 83 Кодекса Республики Беларусь об образовании в срок обязательной работы по распределению по желанию выпускника засчитывается период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. При этом срок обязательной работы по распределению исчисляется с даты заключения трудового договора между выпускником и нанимателем. Следовательно, в срок обязательной работы по распределению может быть засчитан период ухода за ребенком в возрасте до 3-х лет, протекавший после заключения трудового договора между выпускником и нанимателем.