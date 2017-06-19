Белорусские банки 4 июля переходят на международный стандарт номера счета (19.06.2017)
19.06.2017   //   Автор:   //   Тема недели   //   Нет комментариев   //   32 Views

Скачать выпуск

ВНЕДРЕНИЕ IBAN

«Полацкі веснік»
Автор:

Оставить комментарий