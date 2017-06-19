Главная
Полацкі веснік
Редакция
История газеты
Наши успехи
Реклама
Подписка
Контакты
Афиша кинотеатра «Родина»
Наши проекты
Бизнес Полотчины
«Форум» социального партнёрства
Почетный гражданин города Полоцка
ФОТОГАЛЕРЕЯ
Остановись, мгновенье!
Главная
//
Тема недели
//
Белорусские банки 4 июля переходят на международный стандарт номера счета (19.06.2017)
Белорусские банки 4 июля переходят на международный стандарт номера счета (19.06.2017)
19.06.2017 // Автор:
«Полацкі веснік»
//
Тема недели
//
Нет комментариев
// 32 Views
Скачать выпуск
ВНЕДРЕНИЕ IBAN
Автор:
«Полацкі веснік»
Previous Post
Оставить комментарий
Отменить ответ
Комментарий *
Имя *
E-mail *
Сайт
Больш за 200 аб’ектаў абнаўляюць у Полацку да Дня беларускага пісьменства, які пройдзе тут 3 верасня
Мы в соцсетях
БЕЛТА: Тема недели
Белорусские банки 4 июля переходят на международный стандарт номера счета (19.06.2017)
В Минске обсудили важнейшие задачи ОДКБ (15.06.2017)
«Белагро-2017″(09.06.2017)
Горячая линия работает с понедельника по пятницу. Телефон 42-44-57
Рубрики
Рубрики
Выберите рубрику
«Форум» социального партнёрства (3)
«Горячая линия» (210)
2016 год — Год культуры (124)
2017 год — Год науки (10)
Бизнес Полотчины (5)
Великой Победе посвящается (68)
Главное (1 479)
Дзень беларускага пісьменства (36)
Духовность (82)
Заботы сельские (105)
К 100-летию «Полацкага весніка» (31)
Культура (187)
Люди (160)
Медицина (33)
Молодежь (109)
На контроле у власти (222)
Наши проекты (9)
Общество (206)
Полоцк — молодежная столица-2017 (40)
Почетный гражданин города Полоцка (6)
Прокуратора информирует (22)
Спорт (74)
Тема недели (105)
Экономика и бизнес (161)
Свежие записи
Белорусские банки 4 июля переходят на международный стандарт номера счета (19.06.2017)
19.06.2017
Бонстики побывали в Полоцке
19.06.2017
Если на полставки
19.06.2017
Полоцкая команда заняла призовые места в областном туристическом слете молодежи, посвященном Году науки.
19.06.2017
Фельдшер Оксана Григорьева уже 20 лет трудится на Тросницком ФАПе
18.06.2017