Полоцк расцветает буквально на глазах.

Полоцк расцветает буквально на глазах. Во многом это заслуга старательных тружениц участка «Зеленхоз» КУП «ЖКХ г.Полоцка».

…И пусть схлынула волна цветения тюльпанов, и «сиреневый» сезон в сквере на проспекте Франциска Скорины подходит к своему завершению, их очаровательную эстафету подхватили яркие петунии, «глазастенькая» виола, нежная бегония и другая цветущая красота. Как рассказала начальник участка «Зеленхоз» Валентина Спиридонова, только за май работниками зеленого строительства в городе высажено порядка 120 тысяч цветов.

Самые масштабные посадки были, конечно, в центральной части, которая у гостей и туристов как на ладони, куда с удовольствием приходят погулять полочане, и где в первые сентябрьские дни развернется праздник, посвященный Дню белорусской письменности и 500-летию белорусского книгопечатания. Кстати, одна из цветочных композиций, созданная руками наших озеленителей на склоне вдоль улицы Евфросинии Полоцкой и посвящается предстоящему событию.

Цветущую цифру «500» особенно хорошо видно из окон автобуса. Красивая клумба оформлена возле памятников Евфросинии Полоцкой, вовсю цветет виола возле памятника Всеславу Брячиславичу, не остались без внимания озеленителей и разделительные полосы на автомобильных дорогах, где установили оригинальные дуги и другие формы с кашпо. А еще планируется установка новых шарообразных форм с цветами — предположительно, возле памятника Симеону Полоцкому.

Кстати, и «озеро» неподалеку от этого памятника тоже будет оформлено. И — вновь «расцветают» мосты…Трудясь над цветочным нарядом для любимого Полоцка, работники «Зеленхоза» уже беспокоятся о его сохранности — приходится думать не только о том, как сделать городские территории краше, но и о том, как защитить красоту от вредителей…Основное же внимание озеленителей в настоящее время направлено на стрижку кустарников, уход, прополку и приведение в порядок клумб, и отсадка двухлетников — той же виолы, турецкой гвоздики — продолжается.

А в теплицах еще ждет своего часа часть цветочной рассады — работники «Зеленхоза» стремятся подстраховаться, чтобы предстоящее мероприятие республиканского масштаба наш город встретил в цветочном наряде, подсаживают и сальвию, и бегонию, и бархатцы, и петунию, заботятся о так называемом «подменном» фонде.Есть предприятия и организации, которые тоже вносят свою лепту в цветочное оформление городских территорий и объектов. Посмотрите, какой оазис вновь создан возле Полоцкой центральной городской поликлиники!

Кажется, уже любуясь на него, можно поправить свое здоровье. Яркими композициями радуют посетителей кафе «Спатканне» и столовой «Чабор» и работники общепита ОАО «Полоцк-торг». Старательно оформляют свои территории и полоцкие учреждения образования… Картина, создаваемая общими усилиями, уже играет яркими красками!