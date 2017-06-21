Полоцкий «Снежок» удостоен звания «Чемпион вкуса»

ОАО «Полоцкий молочный комбинат» приняло участие в Международной агропромышленной выставке «Белагро-2017» и успешно заявило о себе в прошедшем в ее рамках XII народном конкурсе-дегустации «Чемпион вкуса».

Полоцкие молочники в числе трех десятков белорусских производителей отрасли представили на конкурс йогуртный напиток «Снежок». Его вкусовые качества по достоинству были оценены участниками дегустации. В итоге наш, полоцкий «Снежок» удостоен звания «Чемпион вкуса» и еще один диплом пополнил копилку наград ОАО «Полоцкий молочный комбинат».