Полоцкий «Снежок» удостоен звания «Чемпион вкуса»
21.06.2017   //   Автор:   //   Главное, Экономика и бизнес   //   Нет комментариев   //   33 Views

ОАО «Полоцкий молочный комбинат» приняло участие в Международной агропромышленной выставке «Белагро-2017» и успешно заявило о себе в прошедшем в ее рамках XII народном конкурсе-дегустации «Чемпион вкуса».
Полоцкие молочники в числе трех десятков белорусских производителей отрасли представили на конкурс йогуртный напиток «Снежок». Его вкусовые качества по достоинству были оценены участниками дегустации. В итоге наш, полоцкий «Снежок» удостоен звания «Чемпион вкуса» и еще один диплом пополнил копилку наград ОАО «Полоцкий молочный комбинат».

Оксана Шуйская
Автор:

Редактор отдела экономики. Круг профессиональных интересов – новинки производства, новые проекты, события из трудовой жизни коллективов. Готовит спецвыпуски «Энергетик», «УП «Полоцкводоканал», курирует страничку клуба юных журналистов «Городские огни», ведет детскую страничку «Домовёнок». Есть информация? Звоните! Телефон 8(0214)42-44-57.

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