ВЕЛОФЭСТ с Европой Плюс Полоцк прошел в новом формате
В минувшие выходные на центральной площади города и прилегающих улицах можно было наблюдать значительное скопление велосипедистов.
Погода в этот раз явно благоприятствовала участникам, утро выдалось солнечным и не жарким. Это уже в третий раз в Полоцке проводится велоФэст, организатором которого является ООО «Саммит» и редакция радиопрограммы Европа Плюс Полоцк.
На этот раз было принято решение проводить его несколько в другом формате.
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