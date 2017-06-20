ВЕЛОФЭСТ с Европой Плюс Полоцк прошел в новом формате

В минувшие выходные на центральной площади города и прилегающих улицах можно было наблюдать значительное скопление велосипедистов.

Погода в этот раз явно благоприятствовала участникам, утро выдалось солнечным и не жарким. Это уже в третий раз в Полоцке проводится велоФэст, организатором которого является ООО «Саммит» и редакция радиопрограммы Европа Плюс Полоцк.

На этот раз было принято решение проводить его несколько в другом формате.

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