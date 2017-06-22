Территориальный центр социального обслуживания населения Полоцкого района признан лучшим среди 25 центров Витебской области.

Территориальный центр социального обслуживания населения Полоцкого района признан лучшим среди 25 центров Витебской области. Полочане, которым довелось воспользоваться услугами центра, несомненно, согласятся с такой высокой оценкой. Но еще более значимым достижением станет признание Полоцка городом, дружественным пожилым людям. Но об этом чуть ниже.

Начальник управления по труду, занятости и социальной защите Полоцкого райисполкома Светлана Касьянова уверена: эта большая победа — общая. «Она стала возможной лишь благодаря тесному межведомственному сотрудничеству, постоянной поддержке Полоцкого райисполкома, комитета по труду, занятости и социальной защите Витеб­ского облисполкома», — уверена Светлана Николаевна.

Полоцкий центр на протяжении трех лет удерживал лидерство по многим показателям. Только у нас функционирует два отделения дневного пребывания для пожилых людей и людей с инвалидностью, две кризисные комнаты…

— Главная задача Центра — выполнить все показатели и таким образом не оставить без внимания никого, кто нуждается в помощи, — подчеркивает директор Центра Александр Шухлев.

Что еще отличает ТЦСОН Полоцкого района, так это профессионализм работников и отсутствие текучести кадров. Более того, многие сотрудники «без отрыва от производства» учатся, получают дальнейшее образование. Словом, «пускают корни» в Центре, приживаются и остаются на долгие годы.

Давайте познакомимся с работой отделений Центра и заочно их посетим. Возможно, кого-то из читателей это вдохновит лично принять участие в жизни ТЦСОН — в качестве волонтеров, подопечных или благотворителей.

Дойти до каждого!

Связующее звено между Территориальным центром и жителями района — отделение первичного приема, информации, анализа и прогнозирования. «Мы, как почтовые голуби, приносим в дома пожилых граждан информацию об услугах центра, приглашаем в наши отделения. На учете в отделении состоят 25704 жителя, в их числе: одиноких пожилых граждан — 1980, одиноко проживающих — 10024, многодетных семей — 760», — рассказывает заведующая отделением Жанна Янковская

Основная задача отделения — дойти до каждого, кто нуждается в услугах, и предоставить помощь. Для этого на Полотчине реализуется проект «Домашнее визитирование». Ежедневные посещения граждан дают им возможность получить информацию и консультацию, не выходя

из дому.

Когда сам человек по различным причинам не может обратиться за помощью, важную роль играет реализация проекта «Социальный патруль». Комиссионные рейды в составе представителей учреждения совместно с сотрудниками РОВД, ГРОЧС, председателей сельисполкомов помогают на месте квалифицированно и всесторонне помочь разрешить проблему.

Принять на социальное обслуживание, привлечь к культурно-досуговым занятиям в кружках и клубах Центра, помочь в определении в медицинские учреждения, организовать оказание материальной и адресной социальной помощи, предотвратить домашнее насилие, провести противопожарные профилактические мероприятия — вот не полный список задач, решаемых в процессе рейдов.

Эта работа находится на постоянном контроле у власти, а одним из главных результатов стала безопасная минувшая зима, что говорит о слаженности действий всех причастных структур.

Идти в ногу со временем — значит совершенствоваться, внедряя инновационные формы работы, реализуя передовые проекты, которые делают жизнь пожилых граждан и инвалидов качественной и интересной. Поэтому отделение принимает непосредственное участие в разработке концепции по подготовке города Полоцка к вступлению во всемирную сеть городов, дружественных пожилым людям. Полоцк — пилотный объект в Витебской области. В его рамках разработано и уже успешно реализуется 9 инновационных проектов, нацеленных на улучшение качества жизни пожилых людей.

Сделать город удобным для лиц с ограниченными возможностями поможет Путеводитель, размещенный на сайте Центра. Им может воспользоваться каждый человек, желающий знать контактные телефоны, режим работы и наличие безбарьерной среды основных объектов инфраструктуры города.

«Пионерлагерь» для бабушек

— В душе наши посетители молодые, заводные! Так что никаких проблем с об­щением быть не может, — улыбается руководитель кружка «Театральная мозаика» отделения дневного пребывания для пожилых людей в г.п.Ветрино Юлия Шалковская. А ее коллега Лена Квачёнок как никто знает, что стремление к красоте не зависит от возраста и здоровья: Лена — любимый парикмахер посетителей отделений дневного пребывания для пожилых людей и инвалидов.

Неудивительно, что сюда, в уютные помещения, приходят, как к себе домой. Здесь и кухня оборудована, и гостиничный мини-номер есть, и спортивные тренажеры ждут на зарядку. И вокруг красота — клумбы, садик, теплицы, беседка… Это все тоже сами, вместе, в рамках трудотерапии. Заводила в этой работе — заведующий отделением срочного социального обслуживания Валентин Тумовский. Степанович и косит, и с мини-трактором управляется, и пашет — обслуживает весь Ветринский сельсовет. А уж как поет, аккомпанируя себе на аккордеоне!

Словом, собралась в Ветрине большая творческая семья: кто стихи пишет, кто чай по фирменному рецепту заваривает, кто рукоделием занимается. Творения кружка «Умелые ручки» отделения дневного пребывания для инвалидов под руководством Аллы Терешко давно стали брендовой продукцией отделения.



— Ребята занимаются разные, к каждому ищем индивидуальный подход. Идем от простого к сложному, изготавливаем сувениры, украшения. Техники выбираем определенные, чтобы приносили пользу, ведь развитие мелкой моторики положительно влияет на состояние наших подопечных, — рассказывает Алла Николаевна.



И рукодельники Саша Горькаев, Борис Рыбаков, Татьяна Рыбакова с гордостью демонстрируют будущие экспонаты выставки. Экспозиция, кстати, поражает воображение каждого, кто впервые попадает в отделение. Здесь и работы из бисера, и вышивка, и картины по номерам, и топиарии. А главная гордость отделения — макет Софийского собора в технике оригами, в каждом из сотен модулей которого таятся сердечные пожелания.

А ветринские бабушки? Посетители отделения горазды и петь, и в театральной постановке участвовать, и садоводством заниматься. Не зря свое отделение называют «пионерлагерем»: «Идем, как к себе домой. Главное, что у нас появилась занятость. Очень хорошо, что такое отделение нам создали!».

Таланты большие и маленькие

Для восстановления ресурсов и жизненных сил подопечных в отделении дневного пребывания для инвалидов г.Полоцка работают десять кружков и восемь клубов. Благодаря компьютерному кружку посетители обучаются и развиваются в области высоких технологий, а каждое их утро начинается с онлайн-­приветствия.

Одна из задач отделения — повышение уровня адаптации людей с инвалидностью в социуме. Подопечные отделения посещают спортзал центра олимпийского резерва по гребным видам спорта, спорткомплекс Полоцкой детско-юношеской спортивной школы. Результаты налицо: I и II места в областных соревнованиях по теннису среди инвалидов, II и III места в городских соревнованиях по шашкам и шахматам.





Интересные встречи, выставки, мастер-классы и празд­ничные программы — все это становится возможным благодаря сотрудничеству с Районным Центром ремесел и национальных культур. Подопечные, почувствовав уверенность в своих силах, стали частыми участниками городских праздничных мероприятий, фестиваля «С верой, надеждой, любовью».

Волонтеры колледжа ВГУ им.П.М.Машерова оказывают посетителям отделения психолого-педагогическую помощь, а учащиеся химико-технологического колледжа обучают азам парикмахерского искусства. Теперь по пятницам здесь стригут и красят волосы бесплатно, по четвергам посещают мастер-классы, по вторникам — музеи, по средам занимаются спортом.

Остается только удивляться, как при таком разнообразии дел посетители успевают еще и декоративно-прикладным искусством заниматься. Однако массажеры, валики-трансформеры и покрывала пользуются спросом у полочан и гостей города, а панно и картины становятся лучшим подарком.

Срочная социальная помощь

Отделение срочного социального обслуживания ТЦСОН занимает лидирующее место в области по оказанию услуг почасового ухода за малолетними детьми. Услуги няни предоставляются семьям, воспитывающим ребенка-инвалида (детей-инвалидов) до достижения возраста 18 лет; семьям, воспитывающим двоих и более детей, родившихся одновременно, до достижения возраста трех лет.

Няни помогают готовить и разогревать пищу, кормить детей, моют и убирают посуду за детьми, меняют им белье и одежду, играют, прогуливают, укладывают спать, сопровождают в соответствующие учреждения.

Пользуются большим спросом услуги сиделки — сегодня за их помощью обращаются 27 граждан, утративших способность к самообслуживанию и передвижению. В рамках проекта «Надежный уход» проводится обучение сиделок сотрудниками БОКК.

Для обеспечения нуждающихся граждан обувью, одеждой, продуктами питания работают два салона «Милосердие». Создано четыре пункта проката средств реабилитации, работают хозяйственные бригады, две социальные прачечные, социальная парикмахерская.

Пчелиный улей

Когда пожилые граждане не могут в повседневной жизни обходиться без посторонней помощи, рядом оказываются специалисты отделения социальной помощи на дому. Его деятельность направлена на максимальное продление пребывания граждан в привычных условиях, поддержание их социального, психологического и физического статуса.

Социальные работники оказывают широкий спектр разовых социальных услуг для своих подопечных. По итогам прошлого года лучшими соцработниками стали Татьяна Осоргина, Николай Корнилов, Лариса Гриневич, Жанна Заленская, Валентина Урбан.

В отделении применяются экономически выгодные формы жизнеустройства пожилых граждан. Гостевые, патронатные и приемные семьи предусматривают прием на проживание в семью одиноких стариков. Дома зимовки предполагают проживание в зимний период нескольких нетрудоспособных граждан в одном из домов.



— Изучили опыт работы прошлых лет и решили ввести новшество по оказанию разовых социальных услуг пожилым гражданам, — подчеркивает заведующая отделением Тамара Чуланова.

Идея проекта «Пчелиный улей!» — объединить нескольких соцработников в бригаду, которая будет выполнять услуги, требующие максимальных затрат времени (генеральная уборка, мытье окон, приготовление пищи). «Пчелиный улей!» позволит полнее и качественнее обслуживать граждан, удовлетворять их индивидуальные потребности, обеспечит доступность социальных услуг в отдаленных малонаселенных пунктах района и увеличит количество получателей социальных услуг.

Если трудно

Помочь гражданам самим предупредить, преодолеть трудную жизненную ситуацию, адаптироваться к ней — ради этого трудятся в отделении социальной адаптации и реабилитации.

— В отделении выстроена система работы с гражданами, находящимися в трудной жизненной ситуации. Таким полочанам оказываем содействие в восстановлении документов, временной регистрации, получении пенсии, материальной помощи, государственной адресной помощи, трудоустройстве, оформ­лении в медицинские и стационарные учреждения, а также психологиче­скую помощь, — знакомит с отделением заве­дующая Татьяна Кабацкая.

Для пострадавших от домашнего насилия функционируют две «кризисные» комнаты, специалисты отделения содей­ствуют в обеспечении граждан, в отно­шении которых вынесено защитное предписание, местом временного пребывания в «комнате агрессора».

Одним из ведущих направлений работы отделения является социальная адаптация инвалидов и престарелых граждан. Психолог отделения проводит личностные и семейные психологиче­ские консультации, применяет методы и методики психологической диагностики, коррекции, профилактики и просвещения. Психологическая помощь оказывается и по «телефону доверия».

В отделении работают психологиче­ский клуб для пожилых граждан «Новые вершины» и клуб здоровья и долголетия. «Среди пенсионеров растет потребность активного долголетия, поэтому мы совершенствуем работу с пожилыми гражданами с помощью проекта «Здоровое дыхание», — добавляет Татьяна Александ­ровна. В рамках этого проекта граждане пожилого возраста и люди с инвалидно­стью знакомятся с новыми здоровье­сберегающими

технологиями.

Внукам под стать

— Отделение сплотило, дало заряд бодрости и, главное, — общение, — утверждает Антонина Троян . Антонина Петровна не просто посещает отделение дневного пребывания для пожилых граждан г.Полоцка, но и в качестве волонтера объединяет любителей скандинавской ходьбы. С командой — Людмилой Молчун, Галиной Костюченко, Надеждой Икаело, Натальей Гардиёнок, Зинаидой Згирской, Валентиной Чупринской — в любую погоду «покоряют» тропу здоровья, почти 4-километровый маршрут.

Ирине Горбуновой по душе настроение, микроклимат, царящие в отделении. Ирина Ульяновна увлекается рукоделием, в чем помогает руководитель кружка декоративно-прикладного творчества Любовь Лещенко, ведет журнал рецептов и является автором персональной выставки «Весеннее настроение».



— Не хотим отставать от внуков! — твердят дамы, и с энтузиазмом берутся за все новое, будь то танцы или изучение англий­ского.

В прошлом году в отделении начала работать площадка по профилактике и выявлению деменции среди посетителей. Для этого внедряются инновационные формы работы — занятия с психологом, арт-терапия, стетчинг, йога, музыкотерапия… А с помощью методики позитивного мышления «Моя мечта» пожилые граждане приложили немалые усилия для изучения фотошопа.

— В этом году совместно с КУП «ЖКХ г.Полоцка» планируем реализовать социально-значимый проект «Старший по подъезду» с вручением сертификата «старшего». А значит, решим проблему благоустройства, чистоты подъездов и придомовых территорий, повысим юридическую грамотность жильцов, — рассуждает заведующая отделением Ирина Михайлова (на фото в центре).

Поддержка и опора

Самое молодое структурное подразделение Центра — отделение сопровождаемого проживания. Сопровождаемое проживание — это инновационный вид социальных услуг лицам с ограниченными возможностями; лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; помощь в обеспечении техническими средствами реабилитации.

Главное в работе с людьми с инвалидностью — реализация их права полноценного проживания в обществе. Инвалидам I и II групп с умственными нарушениями предоставляются услуги ассистента, инвалидам I группы с ограниченной способностью к передвижению и (или) по зрению предоставляются услуги помощника по сопровождению.

Новым направлением в работе отделения стало предоставление услуги переводчика жестового языка. Для молодых семей из числа детей-сирот создана «Школа успешного родителя». Проводятся информационные часы, индивидуальные беседы, консультации, акции взаимопомощи.

Еще одно направление деятельности отделения — обеспечение техническими средст­вами реабилитации инвалидов

I, II групп, детей-инвалидов и уча­стников Великой Отечественной войны.

А цель нового проекта «Поддержка и опора» — улучшение качества жизни пожилых людей, пользующихся техническими средствами реабилитации. В рамках проекта проводится обучение пользования техническими средствами реабилитации, а также дальнейший мониторинг состояния здоровья и качества жизни при использовании технических средств реабилитации.

Искреннее спасибо руководство и подопечные Центра говорят шефам: Полоцким районным организациям РОО «Белая Русь» (председатель Наталья Шевчук) и ОО «Белорусский фонд мира» (председатель Алексей Фомин), Полоцкому рынку г.Полоцка (директор Диана Кузикова), УП «Полоцкводоканал» (директор Александр Фелисов) за оказание спонсорской помощи и поддержки отделениям дневного пребывания для инвалидов; а также всем волонтерам, отзывчивым и неравнодушным людям, принимающим участие в работе Центра.