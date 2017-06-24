— Работа с электричеством, однозначно, творческая! — уверен старший мастер службы релейной защиты автоматики и измерений филиала Полоцкие электрические сети Вадим Шилько.

24 июня в нашей стране свой праздник — День изобретателя и рационализатора — отметят люди, которые не мыслят жизни без технического творчества. В их числе — представитель молодежной когорты профессионалов филиала Полоцкие электрические сети РУП «Витебскэнерго», старший мастер службы релейной защиты автоматики и измерений (СРЗАИ) Вадим Шилько.

После школы Вадим выучился в энергети­ческом колледже на техника-электрика и в 2007 году приехал работать в филиал Полоцкие электрические сети. Почему выбрал такую стезю? «Интересовался техникой, хотел получить настоящую мужскую профессию, а энергетика для меня была очень интересной и на тот момент непознанной отраслью», — говорит Вадим. Практическая работа еще больше увлек­ла молодого человека, и он поступил заочно в университет по специальности «Инженер-энергетик».

— Стремился приобрести новые знания, развиваться, — поясняет наш собеседник. — Высшее образование открывает новые горизонты и стимулирует двигаться вперед.

Работая электромонтером, Вадим зарекомендовал себя ответственным, добросовестным, инициативным специалистом, потому со временем был назначен мастером, а затем старшим мастером СРЗАИ. Работая на предприятии, сразу включился в рационализаторское движение.

— Работа с электричеством, однозначно, творческая! — уверен он. — Мы не только постоянно внедряем новое прогрессивное оборудование, но и что-то совершенствуем, повышая уровень защиты оборудования, его надежность. У практиков полно идей! И так здорово, когда задумка воплощается, дает отличный результат. А перспективы у энергетики необъятные, и чем больше узнаешь, тем более интересно придумать, сделать что-то еще.

Вадим увлечено рассказал, как вместе с коллегами готовились к республиканскому конкурсу на лучший капитальный ремонт подстанции 35 кВ, сколько рацпредложений сумели внедрить на своем объекте, который в результате занял почетное III место.

Каждый год в плане технического творчества у Вадима Шилько плодотворный. За все время работы в филиале на его счету 35 рацпредложений, 9 из них внесены только в этом году. Так что не случайно именно его назвали лучшим молодым рацио­нализатором Полоцких электрических сетей. И в коллективе филиала молодежи есть на кого равняться. Среди старших коллег лучшими рационализаторами в этом году признаны заместитель начальника службы ИЗП Сергей Губский и электромонтер этой службы Олег Кирьянов. Исполняющая обязанности начальника ПТО Наталья Кулагина рассказала, что всего за прошлый год на предприятии было внедрено 80 рацпредложений с экономическим эффектом 3,170 тыс. рублей. В результате среди сетевых филиалов Полоцкие электриче­ские сети в РУП «Витебскэнерго» заняли I место по рационализаторской работе. За пять месяцев 2017 года здесь уже внедрено 30 рацпредложений.

А как стать рационализатором? Что для этого нужно — особенный склад ума, природные задатки?

— Главное — желание, интерес, — уверен Вадим, — тогда и мысли нужные приходят.

Вообще, в жизни стараюсь идти ра­циональным путем.

Этот подход молодого человека ценит и семья, которая с таким мужем и папой чувствует себя уверенно и надежно. Правда, разделить увлечение техникой в семейном кругу Вадиму пока не с кем: две доченьки, которых они растят с супругой Таней, медиком по профессии, еще слишком малы — Ксюше пять, а Марьяне годик. Да и интересы у девочек, как правило, иные — куклы, рисование, наряды… Но для молодых родителей это дело поправимое. Когда есть любовь и взаимопонимание, работа и жилье, можно будет и о наследнике подумать!

…Не случайно молодое поколение с его кипучей энергией, жаждой познания и совершенствования называют прогрессивной частью общества. А если молодежь увлечена техническим творчеством и трудится в такой интересной отрасли, как энергетика, — ей открываются обширные горизонты для развития и совершен­ствования!