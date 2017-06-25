Полочане отмечают,что город преображается с каждым днём

Воспринимать хорошие перемены как данность — наверно, это тоже одна из примет цивилизации и благополучия, которая настраивает на дальнейший прогресс. И все же гораздо приятнее не просто замечать такие перемены, но и уметь искренне им порадоваться… А не заметить, как преображается облик города в процессе подготовки к проведению Дня белорусской письменности, просто не реально.

Предваряя возможные замечания и сетования, мы искренне признаем, сделать еще предстоит многое. Но какой позитив уже отмечен полочанами? Каким делам можно ставить «зачет»? На эту тему мы пообщались с жителями разных микрорайонов Полоцка.

Елену Ступакову с сыном Тимой и спящей в колясочке малышкой Верой мы встретили на проспекте Франциска Скорины:— Как тут не обратить внимание! На каждом шагу что-то ремонтируют, красят, обновляют. И в нашем дворе — по улице Коммунистической, 30 — тоже положили новое асфальтовое покрытие. Сразу аккуратнее двор стал. Ну а качели для детворы жильцы сами сделали. Правда, гулять нам нравится по проспекту. Планируется ремонт площади Франциска Скорины и фонтана? Для многих полочан это будет приятная новость.

Александр Синявский с сынишкой ждали маршрутное такси возле Торгово-развлекательного центра «Манеж»:— Однозначно, город меняется к лучшему. Благоустраивается. Там фасады красят, здесь дороги ремонтируют. И наш двор по проспекту Франциска Скорины, 36, кстати, тоже заасфальтировали. Вот и пассажирские перевозки совершенствуются. Теперь гораздо проще до «Манежа» добираться стало.…Когда мы добрались в микрорайон «Мариненко», пошел дождь, и привлечь местных жителей к разговору не получалось. Буквально на ходу прохожий, представившийся Василием Егоровичем, обронил: «По улице Мариненко, 26, 28, скамейки покрасили и песочницу для ребят сделали». А пожилая пара высказала пожелание в парке у Кургана Бессмертия зону отдыха обустроить… Пережидая не на шутку разыгравшуюся непогоду, мы успели разглядеть и дом, который после капитального ремонта здорово помолодел, и пластиковые окошки, которые установлены на лестничной клетке в соседнем, и отличную детскую площадку с качелями, турниками и песочницей. Все это свидетельствовало, что свою руку приложили здесь и коммунальные службы, и организации, за которыми закреплено благоустройство дворовых территорий. А чуть дальше жильцы позаботились о создании цветущего зеленого уголка под своими окнами.Когда снова выглянуло солн­це, дворы стали потихоньку наполняться ребятней, возвращающейся с родителями из детского сада.

Вот и Руслана Мелешко вприпрыжку прибежала во двор по улице 6-й Гвардей­ской Армии, 47, к любимой горке. Ее мама Анна тем временем рассказала, что еще в мае у соседей лавочки красили, а сюда в песочницу песка завезли.

Вячеславу Тищенко, который живет в микрорайоне «Аэропорт» по улице Богдановича, 1, и часто бывает в центре города, тоже было чем поделиться:— Сразу замечаю дороги отремонтированные. Вот совсем недавно по улице Войкова новое асфальтовое покрытие уложили. Фасады преображаются, сразу другой вид у домов. Велосипедные дорожки — еще один плюс. С удовольствием на велосипеде катаюсь — жаль, не успел в этом году в велофесте от «Европы Плюс» поучаствовать.

Что еще? В этом году у нас во дворе для детей горку пластиковую установили. Перемены хорошие есть. Ну и потрудиться еще предстоит немало.Верно подмечено: для того чтобы в нашу жизнь приходили добрые перемены, необходимо много работать. И, ожидая чего-то грандиозного, не упускать из виду даже самые маленькие достижения и события. Ведь часто в ожидании больших перемен к лучшему, мы забываем, что они складываются из десятков и сотен маленьких.