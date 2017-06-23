Квест-игра «Полоцкий маршрут здоровья» прошла Полоцке

Вот уже полгода мы живем в молодежной столице Республики Беларусь, а это отличный стимул для всех поколений полочан креативить и удивлять, разрабатывать все новые и новые проекты. Взяв на вооружение девиз: «Мода нового поколения — здоровый образ жизни», сотрудники Полоцкого районного Центра культуры под руковод­ством директора Натальи Карпенко разработали цикл оригинальных меро­приятий для молодежи по пропаганде здорового образа жизни «Сотвори из жизни шедевр». Акции и всевозможные конкурсы, концерты облетели буквально каждый уголок Полотчины.



А одним из ярчайших и запоминающихся мероприятий оказалась квест-игра «Полоцкий маршрут здоровья», уча­стниками которой стали учащиеся полоцких средних специальных и профессионально-технических учебных заведений. Что же нужно было сделать ребятам?Для начала, конечно, придумать название и девиз, и это, пожалуй, было самым простым. Дальше участников ждали настоящие испытания. Лишь только капитаны получили конверты с заданиями, началось все самое интересное. Полные сил и решимости, ребята буквально рванули к заданным пунктам, где нужно было выполнить необычные задания. У скульптуры «Полоцкий купец» пришлось хорошенько размяться, участников игра «Бег на удачу» лишь раззадорила.

И, получив следующий конверт с подсказкой, они спешили к следующим пунктам. Побывали неутомимые команды и у памятника Франциску Скорине, где за неправильный ответ на вопросы начислялись не штрафные баллы, а нужно было дружно выполнять физические упражнения. У памятного знака букве «Ў» ребята продемонстрировали знания родного языка и с легкостью переводили с русского на белорусский отрывки песен. У величественного Софийского собора собирали карту по кусочкам.

А у памятника Евфросинии Полоцкой выполняли веселые строевые упражнения. Побывали участники и у памят­ника кривичам, где их ждала игра «Экспресс-качалка». И вот все испытания позади, и ко­манды спешили на финиш в Полоцкий районный Центр культуры. Пока жюри подводило итоги, девчонки и мальчишки отдыхали, делились впечатлениями, пили чай со сла­достями и ждали результатов. Кто же лучше всех прошел «Полоцкий маршрут здоровья»?Первое место завоевала самая быстрая и ловкая команда «Лесные олимпийцы» филиала УО «БГТУ» «Полоцкий государственный лесной колледж», немного отстала от лидеров и оказалась на втором месте «Аграрочка» УО «Полоцкий государственный аграрно-экономический колледж», третью ступеньку пьедестала заняла веселая команда «Витаминки» УО «Полоцкий торгово-технологический колледж» Белкоопсоюза. Дипломом в номинации «За упорство и настойчивость» награждена команда «120 на 80» УО «Полоцкий государ­ственный медицинский колледж» им. Героя Советского союза З.М.Туснолобовой-Марченко»; «Самые сплоченные» — команда «Спасатель» УО «Полоцкий государственный химико-технологический колледж». Диплом в номинации «За неизменную задорность и позитивный настрой» вручен команде «Крепыши» УО «Полоцкий государственный профессиональный лицей строителей».Участники и организаторы получили массу позитивных эмоций, необычайный заряд бодрости и отличного настроения. Но с подведением итогов квест-игра не завершилась. В каждой команде был свой корреспондент, который фотографировал и все помечал, чтобы затем написать увлекательный репортаж. Креативно к этому заданию подошла Божена Литвинович из команды «Аграрочка».

Она здорово рассказала о путешествии, а сверстала настоящую газетную полосу (на фото) о приключениях аграрно-экономического колледжа Диана Семенкова. Получилось очень здорово! Постарались и Денис Масальский (Полоцкий государственный химико-технологический колледж), и Владислав Трофимов (лицей строителей), и ребята из лесного колледжа.Увлекательный квест завершился, а веселая студенческая братия уже мечтает окунуться в новый мир приключений вместе с Полоцким районным Центром культуры. И наверняка творческие сотрудники учреждения культуры готовят для полоцкой молодежи новый увлекательный проект.

После игры участники с удовольствием поделились впечатлениями:Команда «Крепыши»:— Каждому из нас присуще желание быть сильным, здоровым, сохранять как можно дольше бодрость, энергию и достичь долголетия. А эта игра не прошла даром, мы сделали много открытий и еще раз убе­дились: здоров будешь — все добудешь.

Анжелика Масойть, лесной колледж:— Мне, как участнику квест-игры, на­долго запомнится этот увлекательный и очень позитивный момент студенческой жизни. Мы пропагандируем здоровый образ жизни, и такого рода мероприятия помогают молодым людям жить по этому принципу. Игра помогла нам лучше узнать город, его историю и знаменитых просветителей полоцкой земли.

Команда «Аграрочка»:— Было здорово! Столько заданий! Мы познакомились с интересными историче­скими фактами, решали ребусы, делали веселые физические упражнения. Конечно, устали, но нам очень понравилось. Меро­приятие супер!