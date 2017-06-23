Печальные итоги мотосезона

Летом увеличивается количество транспортных средств на дороге и все чаще встречаются любители двухколесных «железных коней». В связи с этим участники дорожного движения не должны терять бдительности и быть готовыми в любой момент к возможному изменению дорожной ситуации. В дорожно-транспортных происше­ствиях с участием автомобиля и мотоцикла наиболее серьезно страдают водитель и пассажир мотоцикла.

Одна из таких трагедий произошла 20.08.2016 г. в Полоцком районе на автодороге Р-14 Полоцк-Миоры-Браслав. Видео этого дорожно-транспортного происшествия взорвало Интернет и вызвало большой общественный резонанс. Автомобиль «Ауди-100», двигавшийся по главной дороге, при повороте налево не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении мотоциклу

«Хонда». В результате водитель и пассажирка мотоцикла получили тяжкие телесные по­вреждения. 16-летняя девушка на следующий день скончалась в больнице, не приходя в сознание.

При совершении поворота на примыкающую второстепенную дорогу водитель «Ауди» отвлекся на группу мотоциклистов, находившихся на данной дороге и пропускающих транспортные средства, двигавшиеся по главной дороге. Закрепленная на шлеме одного из этих мотоциклистов камера видеорегистратора запечатлела кадры жуткого ДТП. Данная видеозапись была тщательным образом исследована в ходе предварительного расследования. На ее основе были проведены следственные эксперименты, назначены и проведены автотехнические экспертизы. В результате была установлена скорость участвовавших в ДТП транс­портных средств.

Так, мотоцикл под управлением 19-летнего парня, 3 дня как получившего удостоверение на право управления транспортными средствами категории «А», двигался со скоростью более

143 км/ч. Несмотря на грубое нарушение им Правил дорожного движения, установлено, что превышение скорости мотоцикла не явилось причиной аварии. Хотя, конечно, существует вероятность, что при соблюдении молодым человеком скоростного режима последствия могли бы быть не столь трагичными.

Виновным в ДТП признан водитель «Ауди-100», не убедившийся, что его действия будут безопасны и не создадут препятствия для дорожного движения. В ходе следствия было установлено, что водитель имел возможность заблаговременно, до совершения маневра, увидеть мотоцикл, а, следовательно, и уступить ему дорогу, однако проявленная невнимательность не позволила избежать дорожно-транспортного происшествия.

Приговором суда 62-летний водитель автомобиля «Ауди» осужден к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыва­нием наказания в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 5 лет. Заявленные матерью погибшей девушки, а также ба­бушкой, дедушкой и дядей иски о материальной компенсации морального вреда будут еще рассмотрены в порядке гражданского судопроизводства.

О.С.КОЛОСОВА, старший помощник

прокурора Полоцкого района.