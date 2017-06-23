Если утеряно страховое свидетельство?

О.А.Сухачова просила проконсультировать по вопросу, что делать при утере страхового свидетельства.

Как проинформировала начальник Полоцкого отдела Фонда социальной защиты населения Н.И.Шевчук, согласно главе 4 Правил индивидуального (персонифицированного) учета в системе государственного социального страхования, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8.07.1997 года №837 (с изменениями и дополнениями), при утрате свидетельства социального страхования, его непригодности и других аналогичных случаях документы предоставляются в орган Фонда социальной защиты населения в течение 5 рабочих дней со дня письменного обращения застрахованного лица к работодателю или представительство (филиал) Белгосстраха (получающие какие-либо выплаты в данной организации).

Физическое лицо, самостоятельно уплачивающее страховые взносы в бюджет Фонда, для получения нового свидетельства социального страхования представляет в орган Фонда социальной защиты населения по месту постановки на учет в качестве плательщика страховых взносов форму ПУ-1 (тип формы — восстановление свидетельства социального страхования).