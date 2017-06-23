Сделайте снимок у фотостены Дней энергии в Полоцке и выиграйте приз

Сделайте снимок у фотостены Дней энергии в Полоцке и выиграйте приз — набор разноцветных светодиодных свечей. Фото нужно разместить в Instagram с хештегом #ДниэнергииПолоцк2017 и до полуночи 24 июня набрать наибольшее число лайков. Фотостену ищите на спортивно-интеллектуальном турнире 21 и 23 июня и во время работы летней архитектурной школы «Трансформатор» 24 июня у школы №18 в районе Аэродром.

Фото можно сделать во время спортивно-интеллектуального турнира «К энергоэффективности – вместе!», который состоится для команд из школьных лагерей Полоцка. 21 июня в школе №18 пройдет первый этап – интеллектуальный квиз. Поболеть за команду и сделать свое фото можно будет во время футбольного турнира (второй этап) — на стадионе «Спартак» Полоцкой ДЮСШ 23 июня. Начало матча: 9.30.

Отличный кадр получится во время летней архитектурной школы «Трансформатор», которая работает на площадке у школы №18 в районе Аэродром. Фотостена будет здесь весь день 24 июня. Приходите на один из мастер-классов в 12.00 или на открытие необычного павильона в 19.00, который создают парни и девушки из Полоцкого государственного университета из Центра урбанистики и дизайна. Учим делать лампы, создавать интерьерные вещи из бетона, показываем короткометражки в рамках международного фестиваля экологичного кино «Планетарий». Приходите за живой музыкой, хорошей компанией и приятной атмосферой! А заодно и сделаете кадр у фотостены.

Подробнее о летней школе «Трансформатор» и других мероприятиях Дней энергии можно узнать в группе «Энергичный Полоцк»: vk.com/polotskenergy

Дни энергии проходят в Полоцке благодаря проекту «ГорСвет», в результате которого к 2019 году Полоцк получит современное и энергоэффективное уличное освещение. Более 1500 энергоэффективных светильников полностью заменят городское освещение на 16 улицах Полоцка, а также улучшится декоративное освещение города. Реализуют проект Полоцкий райисполком и фонд «Интеракция» при финансовой поддержке Европейского Союза.