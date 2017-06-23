Спешите! Сегодня в магазине «Дионис» (возле ж/д вокзала) «Полацкі веснік» проводит День подписчика!

Спешите! Сегодня в магазине «Дионис» (возле ж/д вокзала) «Полацкі веснік» проводит День подписчика! Выписывайте любимую газету и получайте сладкие призы, станьте участником беспроигрышной лотереи!

«Полоцкі веснік» со своими друзьями подготовил для всех подписчиков сюрпризы. У магазина работает фотозона. А для самых маленьких мы пригласили веселого аниматора «Радугу»… Спешите в «Дионис» мы вас ждем до 18.00!

