Фоторепортаж с Дня молодежи в Горянском сельсовете Полоцкого района

Сегодня День молодежи. В Горянском сельсовете Полоцкого района стало доброй традицией отмечать этот праздник дружно и весело. И конечно, это год не стал исключением. Самые спортивные и энергичные собрались на стадионе в агрогородке Новые Горяны поиграть и удаль свою показать. Главными героями стали бравые парни представители команд ОАО «Новые Горяны» и филиала «Горяны-Агро», которые сыграли товарищеский матч по футболу. А веселую развлекательную программу для болельщиков подготовили самодеятельные артисты Новогорянского и Горянского сельских домов культуры. Конкурсы, викторины, танцевальный флешмоб с медведем Максом — подарили участникам праздника море позитива.





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