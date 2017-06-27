В Полоцком райисполкоме рассмотрена тема повышения эффективности деятельности промышленных организаций Полоцкого района.

В Полоцком райисполкоме рассмотрена тема повышения эффективности деятельности промышленных организаций Полоцкого района. Заседание, на которое был вынесен данный вопрос, провел председатель райисполкома, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Николай Шевчук. В обсуждении приняли участие работники исполкома, руководители промышленных предприятий Полотчины, а также депутат Национального собрания Республики Беларусь Наталья Гуйвик.

С максимальной отдачей

В любой сфере деятельности эффективность выступает как индикатор развития. Ее рост требует такого ведения хозяйства, при котором каждый рубль, вложенный в производственный объект, затраченный на сырье, материалы, топливо и энергию, оплату труда работников, давал бы максимальную отдачу, чтобы объем выпускаемой готовой продукции быстро увеличивался, а совокупные затраты на единицу продукции уменьшались. И конечной целью работы любого предприятия является предоставление на рынок качественного, конкурентоспособного, гибко реагирующего на требования и пожелания клиентов продукта. Подводя итоги в решении задачи по повышению эффективности промышленных организаций, следует думать о перспективах, так как только постоянная систематическая и продуманная работа по их развитию способна дать положительный результат.

Итоги в цифрах

С информацией об итогах работы промышленного комплекса в январе-марте 2017 года участников заседания ознакомил заместитель председателя райисполкома Александр Колодынский. Было отмечено выполнение промышленными предприятиями основных параметров социально-экономического развития. Промышленной продукции в фактических ценах выпущено 108,5% к уровню соответствующего периода 2016 года. Темп роста промышленной продукции по ИФО обеспечен на уровне 109,1%. Уровень произведенной инновационной продукции к общему объему отгруженной составил 16%. Экспорт товаров в целом по промышленности за первый квартал составил 132% к уровню соответствующего периода прошлого года. Объем строительно-монтажных работ составил 10 млн рублей. Инвестиций в основной капитал за январь-апрель освоено 6 млн.рублей. Показатель по энергосбережению составил «минус» 4,9% при задании на квартал «минус» 3,2%. Рентабельность продаж в промышленности составила 8,6%.

Задача руководителей

Вместе с тем, остаются проблемными вопросы снижения уровня затрат на производ­ство и реализацию продукции (работ, услуг) промышленными организациями коммунальной собственности, а также выполнение повышенного задания по среднемесячной заработной плате. Председатель райисполкома Николай Шевчук, анализируя эффективность деятельности промышленных организаций, заострил внимание на работе таких предприятий, как ОАО «Полоцк-Стекловолокно», ОАО «Технолит Полоцк», ОАО «Полоцкий молочный комбинат» и ОАО «Полоцкий комбинат хлебопродуктов», и на том, в каком ключе в данных коллективах решаются актуальные вопросы.

Руководители всех предприятий призваны активизировать работу, чтобы обеспечить безусловное выполнение ключевых показателей эффективности работы Полоцкого района на 2017 год. А также — принять дей­ственные меры по наращиванию экспорта товаров и его географической диверсификации, выполнению бизнес-планов, программ по энергосбережению, плановых мероприятий по снижению затрат на производство и реализацию продукции, повышению ее конкурентоспособности и стабилизации финансово-экономического положения.

Инвестпроекты полочан

Наибольший удельный вес в общем объеме инвестиций среди промышленных предприятий занимают ОАО «Полоцк-Стекловолокно» (39,3%), ОАО «Полоцкий молочный комбинат» (35,8%), ОАО «Полоцкий комбинат хлебопродуктов» (9,7%), УП «Полоцкводоканал» (9,7%).

В феврале 2017 года на молочном комбинате завершена реализация инвестиционного договора «Модернизация производства с реконструкцией аммиачной компрессорной», за период реализации проекта было освоено 3,25 млн рублей инвестиций в основной капитал.

В этом году на Полоцком хлебозаводе планируется осуществить реализацию инвестиционного проекта по приобретению и установке линии по производству экструзионных хлебцев мощностью 200-240 кг/ч.

ПРУПП «Наследие Ф.Скорины» разрабатывает новый проект по модернизации производства этикеточной и мягкой упаковочной продукции на 2017-2020 годы. В 2017-2018 гг. предприятие планирует приобрести новую 6-красочную машину флексографской печати, которая позволила бы перейти на более высокий уровень производства этикеточного и упаковочного материала, выпускать новую упаковочную ленту из тонких синтетических материалов без дополнительных технологических издер­жек, улучшить качество печати, увеличить объемы производства и рентабельность продукции.