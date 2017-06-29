Полоцк готовится к празднованию Дня Независимости Республики Беларусь

Полоцк готовится к празднованию Дня Независимости Республики Беларусь и 73-й годовщины освобождения Республики Беларусь.

В числе мероприятий, посвященных этому праздничному дню, — участие делегации Полоцкого района в 58-й встрече бывших фронтовиков, партизан и подпольщиков Беларуси, России и Латвии, которая состоится 2 июля на Кургане Дружбы в Верхнедвинском районе. В течение июня-июля в трудовых коллективах города и района проходят встречи, торжественные собрания, чествование ветеранов войны и труда, передовиков производства, представителей общественности.

В честь праздника пройдут физкультурно-оздоровительные и спортивно-туристские мероприятия. Библиотеки, музеи города и района представят посетителям тематические выставки, экспозиции. Ребята, которые отдыхают в школьных, детских оздоровительных и спортивных лагерях, встретятся с ветеранами в ходе акции «Говорите правду о войне». Ряд интересных проектов реализует молодежь Полотчины, в их числе — «Беларусь — крыніца натхнення», «Цветы Великой Победы».

30 июня на Полотчине пройдут патриотические акции: «Ганаруся табой, Беларусь сінявокая!» — на Кургане Бессмертия, «Для белорусского сердца земли нет милей» — на историко-культурном комплексе «Поле ратной славы», «Память живет в сердцах молодых» — у памятника 23-м гвардейцам-григорьевцам. Юные полочане в рамках республиканского проекта ОО «БРСМ» «Дзень вышыванкі» примут участие в молодежном квесте «Все в этой жизни связано». В этот же день пройдут митинги и возложение венков и цветов к братиским могилам, памятникам, обелискам и памятным

знакам.

Ряд тематических мероприятий запланировано провести 3 июля. Акция «Пока горит свеча» и митинг с возложением венков и цветов к памятнику Освободителям Полоцка состоятся на площади Свободы. Будет организован мотопарад байкеров «Мы — за Беларусь!».

Во Дворце культуры ОАО «Полоцк-Стекловолокно» состоится праздничный концерт «Беларусь — моя гордость и слава!», а в фойе можно будет познакомиться с выставкой в рамках молодежного краеведческо-образовательного проекта «Достояние Полотчины» или «Город в миниатюре». Приобщиться к празднику полочане и гости города также смогут благодаря концерту «Песни военных лет», который пройдет на проспекте Франциска Скорины возле памятного знака букве «Ў».