Редакция газеты «Полацкі веснік» провела День подписчика в магазине «Дионис-11»

— Пусть будет шире круг друзей «Полацкага весніка»! — призывал Олег Воронов, собирая по­клонников. Задор и позитивность автора-исполнителя привлекли и тех, кто просто проходил мимо магазина «Дионис-11», — и, заинтересовавшись, полочане присоединялись к празднику.

А постоянные читатели мест­ной газеты ничуть не удивились, что вечер пятницы можно провести в компании журналистов: о Дне подписчика было объявлено заранее. И наши друзья поспешили поддержать любимое издание.

Главными помощниками и соратниками стали, конечно, руководство ООО «Ресттрэйд» и полоцкие почтовики. Уже на входе в магазин покупателей встречали Кристина Шалыго и Наташа Хвостова, приглашая принять участие в совместной акции. Ближе к торговому залу разместились Оля Ломаш и Татьяна Мацулевич, ловко оформляющие подписку на «Полацкі веснік». Обаятельные улыбки девушек, их искренняя доброжелательность и профессионализм привлекли не один десяток подписчиков. А первой стала жительница микрорайона «Мариненко» Зинаида Барсукова. Кстати, каждому подписчику редакция газеты и администрация магазина «Дионис-11» ООО «Ресттрэйд» не только подготовили сладкий сюрприз, но и предоставили возможность принять участие в беспроигрышной лотерее.



Ценные подарки нашли своих новых владельцев, а кто-то благодаря нашей акции убедился, что удача ему все-таки сопутствует. «В жизни ничего не выигрывала! «Полацкі веснік» выписываю уже лет семь, сейчас снова оформила подписку», — радовалась София Братова. Вот так: с полоцкой газетой людям везет.



На протяжении трех часов музыкальный тон Дню подписчика задавал Влад Богослав. Праздничная атмосфера пятничного вечера — во многом заслуга Влада. Зрители тем временем не упустили шанса снять видео или сделать фото со специальным гостем, солистом Олегом Вороновым. «Спросом» пользовалась и наша фотозона, и неудивительно: такая возможность оказаться, хотя бы виртуально, на первой странице любимой газеты и стать главным героем свежего номера!



Как настоящие репортеры, воспитанники студии журналистики «Медиа-Микс» Полоцкого РЦДМ под руководством Натальи Слепцовой тут же фиксировали этот фотофакт. Пока распечатывался снимок, гости праздника оставляли свои пожелания в специальном альбоме.



Первыми свои автографы в книге оставили маленькая Вика Клецко с папой Денисом и мамой Екатериной. А потом на страницах замелькали пожелания: «хороших новостей, радостных событий!», «много читателей!». Покупатели, вдохновленные нашим мероприятием, то и дело обращались к сотрудникам редакции: «С праздником!».

В зале тут и там мелькали улыбки — это сотрудники магазина уча­ствовали в конкурсе «Улыбка дня», который придумала журналист Оксана Шуйская, а реализовать помог наш фотомастер Андрей Марцинкевич. Внимание! «Улыбчивые» портреты уже в группах «Полацкага весніка» в социальных сетях — голосуйте, выбирайте победителя. Тот, кто наберет больше всего лайков, станет героем публикации в нашей газете (голосование идет до 6 июля включительно).



А ближе к вечеру на площадке магазина «Дионис-11» засияла настоящая… Радуга! Малыши отпустили мам и пап за покупками, а сами отправились за разноцветным настроением к агентству детских праздников «Радуга» (организатор Татьяна Красько). Мальчишки и дев­чонки загадки разгадывали, стихи складывали, под задорные песенки танцевали — а главное, сразу узнали знакомый логотип местного издания. «А что такое «Полацкі веснік»?» — спрашивала Радуга. «Такая газета! — дружно отвечали маленькие полочане. — Только мы еще читать не умеем…» Но ничего, все впереди.



Из-под умелых рук Радуги вылетали бабочки, распускались цветы и появлялись собачки, кошечки и даже человек-паук (в виде аквагрима, конечно). Словом, получился настоящий праздник для взрослых и маленьких читателей.



С вашей помощью, дорогие читатели и партнеры, все удалось. За День подписчика газета обрела почти пятьдесят новых друзей! До конца недели и вы еще успеете подписаться на полоцкую газету на второе полугодие по льготной цене.



Выбирайте лучшее для вашей семьи вместе!