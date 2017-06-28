Почему вы выбираете торговую сеть «Дионис»?

Во время Дня подписчика «Полацкага весніка» в магазине «Дионис-11» было многолюдно, впрочем, как и всегда. Магазины торговой сети «Дионис» давно пользуются особой популярностью как у жителей города, так и района. Так почему же полочане и гости города выбирают торговую сеть «Дионис»?

Ирина КУХТО с сынишкой Степаном:

— Удобно, всегда можно приобрести все, что нужно. В другие магазины, бывает, придешь: то одного нет, то второго. А в «Дионисе» очень большой ассортимент, поэтому он мне и нравится. Дети обожают, конечно, отдел с конфетами. В магазине прекрасный выбор молочной продукции, хлебобулочных изделий и мясной очень хороший.

Юлия БУБОВИЧ:

— Люблю в «Дионисе» отдел кулинарии. Очень вкусно готовят. Обожаю выпечку этого магазина — всегда свежая и ароматная. Все продукты качественные. Обслуживают всегда быстро, продавцы приветливые. Именно поэтому я и выбираю торговую сеть «Дионис».

Владимир КОЗЛОВЦЕВ:

— Выбор хороший. Не нужно бегать в поисках продуктов по разным магазинам. Достаточно просто прийти в «Дионис» и купить все необходимое. К тому же мы близко живем, и это очень удобно.

Ревмира Александровна ПОНОМАРЁВА, д.Юровичи:

— Здесь бесконечно проводятся всевозможные акции — и это очень нас привлекает. К тому же у нас есть дисконтная карта. Огромный выбор продуктов на любой вкус и кошелек. Акции на фирменную посуду — это тоже здорово! А весной была большая скидка на порошки — так я и дома сделала запас, и на дачу купила. А какой персонал! Очень хорошие девочки — внимательные, обходительные. А этот «Дионис» у вокзала мне больше всего нравится. Зашла, закупилась — и на автобус в деревню. Очень удобно.

Денис с дочкой Викой:

— «Дионис» всегда радует качественными товарами. Всегда все свежее. Постоянно покупаем продукты в мясном и рыбном отделах, здесь замечательный выбор. Дочка сразу, конечно, ведет к конфетам. Любим и выпечку «Диониса», особенно сырные булочки.

Людмила Николаевна МАЦУЛЕВИЧ:

— «Дионис-11» близко возле дома, поэтому удобно ходить за продуктами. Здесь и скидки постоянно, и это, есте­ственно, привлекает. Люблю все отделы и персонал нравится. К тому же магазин очень просторный. Множество сопут­ствующих товаров можно найти. Безусловно, «Дионис» замечательный ма­газин.

Владимир из Верхнедвинска:

— Этот «Дионис» мне по пути. Прекрасное расположение. Покупаешь все необходимое — и сразу на вокзал. Конечно, нравится выбор. Свежие фрукты, овощи, мясная и молочная продукция, кулинария и выпечка. Можно найти и сувениры к празднику. В общем, здесь есть все, чего душа пожелает.

Александра ВОРОНОВИЧ:

— Вот даже не знаю, как ответить. Просто нравится торговая сеть «Дионис» и все! Больше всего, наверное, все же привлекает качество. Делаю покупки только здесь. Другие магазины и не рассматриваю для похода за продуктами.

P.S. Прогуливаясь по магазину, заметила, что больше всего покупателей в мясном и молочном отделах. Молодые семейные пары то и дело останавливались у витрин с посудой. И практически все без исключения — подро­стки, молодежь, бабушки и дедушки — покупали ароматные булочки, а детишки сразу вели родителей выбирать сладости. В «Дионисе» есть все!