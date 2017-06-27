Участники акции «Полацкаго весніка» — «Улыбка дня».

Знакомьтесь: на фото приветливые сотрудники «Диониса-11» по ул.Октя­брь­ской, 42, что в районе железнодорожного вокзала.

Они стали участниками акции «Полацкаго весніка» — «Улыбка дня».

Кто же из них станет победителем, решать вам, наши дорогие подписчики. Ставьте лайки самым улыбчивым сотрудникам. Герой фото, набравшего больше всего голосов (лайков), и станет победителем акции «Улыбка дня». И в ближайшее время публикация о нем появится в «Полацкім весніку»

Ставим лайки в





Валерий Жигуло Татьяна Воробьёва

Сергей Зарифулов Сергей Богатчук Светлана Ковальская Ольга Баринова Ольга Александрова Наталья Мицкевич Наталья Ждан Наталья Даруткина Михаил Гайдуков Лисовская Елена Лилия Шубко Куприянова Оля Кулак Оксана Кристина Матюхина Ирина Скопцова Ирина Кручинина Инна Гунько Елена Веренич Дина Пляхина Денис Войтов Дарья Ивашкевич Галина Корчинская Василий Бычкович Валентина Пляхина Бушунова Вероника Ачинович Кристина Анжела Антуневич Андрей Корзенок Алена Шинкевич Александр Цибатюк Яневич Анастасия Таня Пугачева и Таня Черногузова[ Таня Макарова Серова Наталья Сергей Парадня