Полочане Иван Владимирович и Лариса Антоновна Крыленко отметили золотую свадьбу.

Полочане Иван Владимирович и Лариса Антоновна Крыленко отметили золотую свадьбу. Семейный праздник получился торжественным и одновременно трогательным. Такие события не забываются всю жизнь.

Регистрация полувекового юбилея совместной жизни супругов прошла в святом для полочан месте — Софийском соборе.

Начальник отдела ЗАГС Полоцкого рай­исполкома Наталья Соловьёва рассказала, что в последнее время молодожены все чаще заказывают выездные церемонии бракосочетания, а вот регистрация юбилейного брачного союза прошла на выезде впервые.

…Звучит марш Мендельсона, и супруги Крыленко входят в зал Софийского собора под аплодисменты родных и близких. Гости торжества с умилением смотрят на верных и преданных супругов, проживших вместе полвека: статного, подтянутого Ивана Владимировича и нежную, любящую Ларису Антоновну.

Начальник отдела ЗАГС начала повествование о семейной жизни супругов, вернув их и гостей в события полувековой давности.

Впервые молодые увидели друг друга, когда Иван был юным морячком, которому очень шла форма с золотыми пуговицами и брюки клеш, а Лариса — привлекательной скромной девушкой. Парень проживал в г.Полоцке на улице Куйбышева, а прогуливался мимо дома Ларисы — по улице Я.Купалы. Девушке сразу понравился красивый парень, и потом на танцах, в общих компаниях она обращала на него внимание. Вскоре Иван и Лариса подружились.



В 1967 году, когда оба учились в институтах, Иван прислал Ларисе письмо, в котором спрашивал, не пора ли им задуматься о совместной жизни? Это было своеобразное предложение выйти за него замуж. В письмах Иван называл свою возлюбленную ласково — Лоренс. Когда молодые встретились, на прогулке парень предложил девушке зайти в ЗАГС под предлогом что-то уточнить. Они вошли в учреждение, и оказалось, что Иван прихватил с собой паспорт Ларисы, и это обстоятельство ускорило подачу их заявления о регистрации брака. Свататься жених пришел вместе со своей сестрой Еленой. Свадьбу решили сделать студенческой, в то время Лариса Антоновна была студенткой, а жених уже работал инструктором райкома партии. Зарегистрировались в Полоцке, а торжество состоялось в Витебске.

Через год в молодой семье Крыленко родился первенец Андрей, спустя два года громким криком о своем появлении на свет известил сын Владимир. На 12-м году семейной жизни родителей у мальчишек появился братик Алёша.

Семейная жизнь не была сплошным

празд­ником, были трудности, проблемы, тревоги и волнения. Но мужественные Иван и Лариса все вынесли, пережили, детский радостный смех, которым был наполнен дом, придавал родителям сил…

Спустя 50 лет супруги Крыленко сохра­нили в своем сердце светлые чувства по от­ношению друг к другу, которые, как им кажется, с каждым годом становятся крепче и нежнее. Их полувековой семейный юбилей заблистал многочисленными оттенками

золота.

«Перед актом торжественной регистрации могу ли я объявить присутствующим, что ваш семейный союз любви, скрепленный

50 лет назад, был счастливым?» — задает вопрос регистратор, и супруги Крыленко уверенно отвечают «Да!», а в знак любви и верности обмениваются золотыми кольцами.

Согласно сценарию свадебного обряда, они зажигают символический огонь семейного очага, пьют криничную водичку, слушают органную музыку…

А затем, растроганные искренним позд­равлением золотые юбиляры и гости оказались во власти музыки. Творческий коллектив «Полацкія россыпы» исполнил народные песни, которые дополнили свадебное торжество новыми радостными эмоциями.

Алина БОЛЬШАКОВА (текст и фото).